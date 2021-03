Las Cartas desde el Más Allá.- De Phil Niekro a Curt Schilling

“Mi esposa sintoniza muchas telenovelas, y dice …: ¡Qué bien paso la vida, viendo sufrir a los demás!”… Pacomio.

Mi apreciado Curt…: Un hombre como tú, en los 54 años de edad, después de jugar 20 años en Grandes Ligas y de ser candidato para el Hall de la Fama, hasta lograr en la novena elección el 71.1% de los votos, debería ser más recatado, más prudente, más respetuoso.

Pero no… eres lo más tonto, inoportuno y provocador que conozco.

“La prudencia y el caldo de gallina nunca le hicieron mal a nadie”.

Y tu palabrerío le hace daño solamente a Curt Schilling. Más nadie ha sido perjudicado por los gritos que disparas al espacio. Más nadie fue acusado de nada cuando apareciste lanzando con una media blanca teñida en rojo a la altura del tobillo y asegurando que era tu sangre. Más tarde han dicho que era mercuro chrome.

Ahora te atreves a tratar de insultar a la Major League Baseball Writers Association. No has logrado insultarlos, no puedes lograrlo. Ellos no han hecho nada indebido, sólo han manejado la elección para el Hall de la Fama de Cooperstown como costumbre, con absoluto celo. Y que a ellos no les parece que debes haber sido elegido.

Entonces protestaste públicamente, y pediste que te sacaran de los candidatos 2022, que será tu úlitmo chance.

No te van a sacar de nada, porque eso no es así. Y, ¿quién sabe qué harás si eres elegido?

Esa es una buena pregunta. ¿Agarrarás la placa y la echarás en un basurero?... Posiblemente.

En estos días, por cierto, te ha dado por hacer publicar que te mudarás de Medfield, ese precioso recodo en las afueras de Boston, donde vives desde 2007. Y dices que te vas porque te han tratado mal, porque no te quieren.

Pues, yo tampoco te quisiera. Mira si eres tonto, que has dicho…: “Mi familia y yo estamos tratando de encontrar un sitio para vivir felizmente, con gente que sea buena. Y Tennessee es así. Para allá nos vamos a mudar”.

¿Sabes una cosa, amigo Curt, cada quien tiene los vecinos que merece. Y también considero que además de todo lo que te he dicho que eres, fuiste desconsiderado y mal agradecido. Porque con tus escándalos quieres perjudicar al beisbol, aún cuando no lo consigues. Quieres hacerle daño hasta al Hall de la Fama.

Y tú llevaste a tu cuenta de Banco por los sueldos que cobraste como pelotero, 114 millones, 158 mil dólares, más las regalías por souvenirs, barajitas y anexos.

Lástima que un bigleaguer de 20 buenas temporadas, como tú, termine así, en forma tan lamentable.

Lo siento, amigo Curt. Dios te cuide, lo necesitas. Phil. Gracias a la vida que me ha dado tanto, incluso un lector como tú.

JBEISBOL5@AOL.COM @JUANVENE5