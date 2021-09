Las Cartas desde El Más allá.-La de Yogi Berra para Derek Jeter

Coral Gables, Florida (VIP-WIRE). “Hay cosas más importantes que el dinero… Pero, para comprarlas, hace falta el dinero”… Yogi Berra.-o-o-o Mi querido y admirado Derek…:

Tengo tremendo problema por culpa tuya. Cuando te conocí comencé a admirarte por las maravillas de tu juego. Lo cierto es que parecías no hacer el menor esfuerzo para ser enorme estelar en el más difícil de los deportes. Comencé a tratarte de cerca, a conocerte, a averiguar de tí como persona. Y entonces me pregunté…: ¿Tendré que admirarlo más por la clase gente que es?. Y me contradije…: Nooo, es que es único en el campo de juego. Estaba en eso, discutiéndome a mí mismo, cuando supe cómo ha sido y cómo es de ejemplar tu familia. Me pregunté y me repregunté si te debía admirar por ésto o por aquello o por lo otro.

Y ahora, como si ya no estuviera yo bien complicado por tu culpa, surges al frente de los Marlins con una calidad envidiable, una técnica muy precisa y una paciencia como la del Santo Job, para armar un róster de muchachitos que va convirtiéndose en equipo casi invencible. Te digo, Derek, tus Marlins serán campeones muy pronto, en no más de dos o tres años.

Total, que he decidido admirarte y apreciarte desde este Más Acá por todo junto en un solo bojote, sin medir nada, pero midiéndolo todo.

La verdad, es una suerte conocer personas como tú, las cuales hacen recapacitar a uno. Yo me he dicho entre secretos…:

“Los buenos son mayoría en el mundo, por eso la humanidad sobrevive a todo. Lo que confunde, a veces, es que los malos, aún cuando pocos, hacen más bulla que Uds. O sea, son pura buruza”.

Por supuesto que no me voy a despedir sin darte la bienvenida al Hall de la Fama. A cuantos ocupamos nichos en este sagrado Museo, nos invade inmenso y profundo orgullo por tu llegada.

Igual nos sentimos felices que Larry Walker, Ted Simmons y Marvin Miller sean también elevados.

Y como sin fresesitas, yo no sería Yogi, aquí te dejo cuatro de ellas…:

“Lo único que recuerdo de mi primer grand slam en Grandes Ligas, es que había tres corredores en las bases”... “Los Yankees de mi época de pelotero, teníamos mejor suerte cuando bateábamos 10 o más hits”...

“Los scouts opinaban que yo era bateador de bolas malas… Pero, como las conectaba, para mí eran muy buenas”…

“Tengo un dolor de cabeza en todo el cuerpo”… Amigo Derek…: Te deseo simplemete, que obtengas todo cuando desees. Tu amigo…: Yogi.Gracias