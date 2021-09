Las Cartas desde El Más allá.- De Billy Martin para Mark Prior

-o-o-o

Mi estimado Mark…: Las paradojas en el beisbol abundan. Y la situación tuya, como coach de pitcheo de los Dodgers, a las puertas de la postemporada, es paradójica. Han tenido la mejor rotación de 2021, pero ahora, la rotación es el problema. Y ese problema tiene dos nombres, Julio Urías y Walker Buehler. Por supuesto, te recomiendo tener, además de paciencia, dos sustitutos de calidad. Del mexicano de Culiacán Urías, el más ganador de ambas Ligas, con 18 victorias, me he enterado que ha perdido velocidad en la recta, según sus últimas dos salidas. Bueno, su mayor cantidad de innings lanzados había sido la de 2019, con 79.2, y ahora ya ha trabajado en 174.1. Considerable aumento. Urías asegura no sentirse agotado, que está bien. Pero eso es propio de un joven de 25 años. Lo que dijo…: “Me siento muy fuerte. Incluso, al final de los juegos, no estoy cansado ni nada parecido”. De todas maneras, descánsalo, descánsalo cuanto puedas. Dirás que desde este Más Acá es fácil decir eso, pero que los Dodgers pelean debajo de los Gigantes por dos juegos en la columna de las derrotas, 101-54 por 99-56. Sin embargo, estimado Mark, recuerda que fui coach y mánager en Grandes Ligas por muchos años, y en numerosas oportunidades llegué a fines de septiembre en la lucha por la clasificación con el pitcheo agotado. O sea, como tú y tus Dodgers ahora. En cuanto a Buehler, creo está peor que Urías desde el cinco de septiembre, cuando permitió aquellas seis carreras en apenas tres innings, frente a los Gigantes. En este mes él ha lanzado en 19.2 innings, ha permitido 26 incogibles, 16 carreras limpias, con cinco bases por bolas y 13 strikeouts. Efectividad, ¡qué barbaridad!, 7.32. También ha sobrepasado su mayor número de innings lanzados, con 195.2, cuando su mayor trabajo había sido el de 2019, 182.1. De paso, creo debes atender de cerca a Max Scherzer, quien tampoco ha sido en estos días el lanzador notable que fue en la primera parte de la campaña. Y ya veo que el viernes tuviste que usar cinco pitchers en Arizona, para ganar 5-4. Amigo Mark, recuerdo que fuiste tremendo prospecto de los Cachorros, pero las lesiones desgraciaron tu carrera. Así es esta profesión. Te deseo lo mejor de lo mejor. Abrazos… Billy. Gracias a la vida que me ha dado tanto, incluso un lector como tú. ATENCIÓN.- Por Google, el archivo de “Juan Vené en la Pelota”, en “el deporte vuelve a unirnos”.