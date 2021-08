Las Cartas desde El Más Allá. Del ‘Patón’ Carrasquel para Eduardo y Martín

-o-o-o

Mis apreciados zurdos, Eduardo Rodríguez y Martín Pérez, Medias Rojas…:

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

Han sufrido Uds. una noche fatal, de derrota 10-1, ante los Rangers y nada menos que en Fenway Park. Pero, ¿son un par de malos lanzadores?

Pues, no. La historia dice otra cosa.

Y hay mucha juventud, Martín en sus 30 y Eduardo en sus 28.

Entonces, ánimo arriba, que el futuro será mejor, vendrán noches de gloria, como ya las han tenido en cantidad. Entre los dos han ganado 123 juegos, 63 Martín, 60 Eduardo.

Ahora, a las derrotas hay que sacarles provecho. Por ejemplo, ¿qué tal la salud?...¿Cómo están los brazos?... ¿Y las piernas?... Además, ¿estábamos bien preparados?... ¿Habíamos corrido lo suficiente?... ¿Por qué las rectas no eran como antes y las curvas no pasaban por el home al nivel necesario?...

Horrible derrota la del viernes, 10-1, a Eduardo le anotaron cinco carreras en apenas 3.2 de innings y a Martín, en un solo inning, cuatro más.

Desde los bleachers gritaban…: “¡Venezolanos, go home!”.

Esas eran las mismas voces que otras veces los han vitorado, los mismos fanáticos que han salido del Fenway muchas noches con las manos rojas de tanto aplaudirlos. ¡Ah! no crean que soy conformista. Considero que fui un buen competidor. En caso contrario, no me habría llevado a los Senadores de Washington el scout Joe Cambria. Creo que no le hice quedar mal, porque, es verdad, tuve una carrera corta, de ocho temporadas desde 1939, pero gané 50 juegos, con efectividad de 3.73, frente a 39 derrotas.

A la edad que llegue a Grandes Ligas, 26 años, ya Uds. eran veteranos triunfadores. Y tienen otra ventaja que yo no tuve, son zurdos. Solo tres de cada 10 pitchers en las Mayores son zurdos, por lo que los bateadores tienen más dificultades frente a Uds.

Es muy importante para lanzar, tener la mente siempre en el beisbol. Por ejemplo, olvídense de que pueden ser agentes libres en octubre, y Eduardo puede firmar por mucho más de los ocho millones 300 mil que está recibiendo este año; igual que Martín podría superar sus cinco millones. Eso déjenselo a los agentes. Los cerebros de los dos deben estar solo en el terreno de juego. Tienen uno de los mejores mánagers de Grandes Ligas, Alex Cora. De trato cordial, positivo y sabiduría muy amplia del juego. Van a disfrutar a muchas noches de vítores y aplausos. Ya verán.

Un abrazo… El Patón.

Gracias a la vida que me ha dado tanto, incluso un lector como tú.