Las Cartas desde El Más Allá: La de Ty Cobb para Taylor Ward

Mi admirado Tay…: Felicitaciones. Bateas como desesperado. Es decir, como desesperado por conectar hits. Hoy día, cuando cualquiera de esos muchachos de las Grandes Ligas tira la recta sobre 90 millas por hora, y algunos hasta a más de cien, uno supone que no habrá altos promedio al bate.

Pues tú, amaneciste ayer domingo volando, después de 108 turnos y como echo el loco, abordo del liderazgo de todos en Grandes Ligas, con 370 de promedio, más nueve jonrones y 23 carreras impulsadas.

Eres muy joven, 28 años, ya en tu quinta temporada, y en dos de las cuatro anteriores, terminaste con promedio al bate sobre 300. Excelente.

Por cierto, me enteré que naciste en Dayton, Ohío, así que viniste al mundo de frente al Riverfront Stadium, espectacular parque que fuera la casa de los Rojos en la mejor época de ese equipo.

Como sabrás, con mis cuatro mil 189 incogibles, soy uno de solo dos que hemos conectado cuatro mil. El otro, el insigne Pete Rose, quien disparó 67 más, o sea, cuatro mil 256. Y el tercero en la historia es otro notable personaje, Hank Aaron, tres mil 771.

Si vas a llegar a los tres mil o a los cuatro mil hits, desde luego que no es algo para tratarse hoy día. Mejor digamos que eso no nos importa, por ahora.

Lo importante es que eres tremendo chocador, lo dicen tus números, los cuales te ubican, en lo que va de la actual temporada, por encima de más de 20 bateadores insignes, quienes también han arrancado sobre 300 largos.

Como Manny Machado, Christofel Morel, Tim Ánderson, J.D. Martínez, Rafael Devers, Nolan Gorman, Juan Yépez, Xander Bogaerts, C.J. Cron.

Considero que más pronto de lo que pensamos, veremos el próximo bateador de 400 y más en una temporada. Ahora, mi querido Tay, tú tómalo con calma, turno por turno, o mejor, lanzamiento por lanzamiento. Si vas a ser ese nuevo con 400, llegará. No te apures. Nosotros, los bateadores, tenemos dos ventajas notables en nuestro trabajo…:

1).- Si fallamos en 650 veces de cada mil intentos, somos fenomenales, porque bateamos para 350.

2).- Si no le tiramos a lanzamientos malos, tienen que pasarla por el home para hacernos out. Y si la tiran por ahí, en la zona de strike, es donde mejor podemos conectarla. El consejo es, no le tires a bolas malas.

Te deseo lo mejor de lo mejor. Tienes con qué batear en una temporada más de 406, para superar a Ted Williams. Un abrazo desde este Más Acá, que ustedes llaman más Allá… Ty.

Gracias a la vida que me ha dado tanto, incluso un lector como tú.

ATENCIÓN.- El archivo de estas columnas en google si entras por “el deporte vuelve a unirnos”.