Las Cartas desde El Más Allá: La de Casey Stengel para Terry Francona

Mi apreciado Terry…: Como es natural, voy a escribirte de mánager a mánager.

Porque es increíble que un mánager como tú, reconocido entre los mejores del momento, a estas alturas de mayo de 2022, no se haya vacunado contra el coronavirus. Desde luego, tus coaches te siguen y tampoco se han vacunado, por lo que los Indios, ahora Guardianes, debido a la sin-razón, han jugado en Minnesota, sin mánager y sin coches.

Y es justamente a los Twins a quienes Uds. persiguen en la División.

Los dirigió este fin de semana el único de tus coaches vacunado, por lo que no resultó infectado de Covid-19, Carl Wills, el de pitcheo. Y tal parece que los peloteros también se aplicaron la vacuna, porque todos están sanos.

En cambio tú, amigo Terry, y los otros cuatro coaches, han tenido que guarecerse en Cléveland, mientras el club tiene que seguir cumpliendo con el calendario de juegos. Tú y los coaches contagiados son culpables. Sí, tú y el coach del banco, DeMalo Hale; el de primera base, Sandy Alomar, el de tercera base, Mike Sarbaugh; y el de bateo, Chris Valaika. Más los cuatro o cinco del personal no uniformado del equipo, quienes también están enfermos. Son culpables Uds. los contagiados, de la difícil, angustiosa, situación de los Indios, cuando están en prometedora lucha por el liderato de la División, que encabezan los Twins (19-15), seguidos por Uds. (16-16) y por los Medias Blancas (16-16).

Dime, amigo Terry, ¿cómo vas a tener la autoridad para exigirles disciplina, obediencia y entrega al equipo a tus coaches y a tus peloteros, si tú eres incapaz de cumplir con la fácil prevención de vacunarte?.

No me explico por qué evitas vacunarte, si eso es sencillo, no causa ningún mal y es saludable.

Me susurran que un loco politiquero animó a sus seguidores a no vacunarse. Si por eso tú y tus coaches no se vacunaron, sinceramente merecen que los despidan del equipo.

Se supone que Uds. son más cuerdos que aquel desquiciado mental. Por eso me pongo severo por la falta cometida.

Ya sabes que fui mánager en Grandes Ligas, durante 25 años. Dodgers, tres temporadas; Bravos, seis, Yankees, 12; Mets cuatro. Por ésto me creo en capacidad de recordarte que para inspirar autoridad, para que respeten a uno, es necesario ser un buen ejemplo permanente, sin descanso.

Ya los Indios sufren bastante con el innecesario, cambio de nombre.

Evita más dramas… Buena suerte. Abrazos, Casey

Gracias a la vida que me ha dado tanto, incluso un lector como tú.

