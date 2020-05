Las 68 ideas para México del CCE

“En la prosperidad es muy fácil encontrar amigos, en la adversidad no hay nada más difícil”

Epicteto de Frigia

Hace unos días, el Consejo Coordinador Empresarial nacional, presentó el documento titulado “Las 68 ideas para México”, en el que recoge una serie de sugerencias vertidas en varios foros virtuales que organizaron a finales de abril, para analizar las repercusiones de la pandemia en sus distintas esferas y donde participaron 263 panelistas en 11 mesas de trabajo y a decir de los organizadores, más de 135 mil personas atendieron las mesas como público, enviando mas de 3 mil preguntas, propuestas y comentarios.

Del resultado de estas mesas surgieron una serie de ideas, que no propuestas, pues no llevan ningún rigor metodológico, pero que sirven de base para un desarrollo más profundo. Dichas ideas abarcan temas como el de la salud, bienestar, estabilidad económica, estabilidad fiscal, acciones para reabrir la economía, para detonar el crecimiento económico con desarrollo social, fortalecimiento del estado de derecho y sobre todo un capítulo relativo a la política económica, el cual establece una serie de lineamientos que, basados en la promoción de una economía estable que promueva el crecimiento y desarrollo social sustentable e incluyente, permita al país salir de la crisis en la que irremediablemente caeremos si no actuamos rápidamente.

Dentro de este capítulo se encuentran propuestas para fortalecer la industria nacional para la creación de empleos, el diseño de programas que detonen la demanda nacional y sobre todo que apoyen la formalización de la economía, partiendo del hecho de que, según cifras del propio Inegi, el 60% de nuestros negocios se encuentran en la informalidad.

Otros temas que sugiere este documento, tienen que ver con la depreciación acelerada como una alternativa para promover la inversión en activos. También está el apoyo a los sectores de construcción y vivienda, los cuales por si solos generan empleos y crecimiento económico.

Así como Keynes lo sugería, después del crac del 1929 en los Estados Unidos, es necesaria la inversión pública y privada en infraestructura, principalmente energética y de comunicaciones, lo cual generaría en cascada inversiones colaterales.

Este documento recomienda la promoción de inversión extranjera que tanto miedo le causa al actual gobierno, pero que con un control adecuado y evitando la monopolización de los sectores, puede ser un vehículo ideal para fomentar el desarrollo de nuevas tecnologías para el país, pero, sobre todo, la creación de nuevos empleos.

Otro tema que llama la atención, es el relacionado a la tramitología gubernamental, lo cual pone en evidencia la imperiosa necesidad de disminuir el número de trámites, los tiempos de respuesta, pero sobre todo eliminado la enorme discrecionalidad existente en muchos funcionarios públicos, lo cual es una altísima fuente de corrupción.

En este recetario de ideas para salir de la crisis, también aparece la necesidad de que el gobierno transparente de mejor forma sus actividades y la aplicación de los recursos públicos y sobre todo la correcta separación de poderes y el respeto a los órganos autónomos, como medidas necesarias para fortalecer el estado de derecho.

Lo malo de todo esto es que el Presidente no ha dicho ni pío, como si se tratase de otro país, porque es evidente que lo que él no propone, pues sencillamente no sirve.

* El autor es asesor empresarial en cabildeo.