Largas esperas

Luego de que en San Diego muchas escuelas ya están de vacaciones, muchos podrían pensar que las filas para cruzar a Estados Unidos disminuirían, pero esto no ha sido así.

Resulta que en los últimos meses, el CBP ha reportado que han detectado a brasileños y rusos que cruzan por la garita intentando pedir asilo humanitario, una vez que están del lado americano.

Ante esto, ahora los agentes de migración, desde antes de llegar a la caseta, piden mostrar los documentos, aunque sea de lejos, y escanean los autos, esto ha provocado que la espera sea más lenta. El Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Fernando Sánchez González, explicó que los agentes están siendo más minuciosos en la revisión.

Y es que los migrantes pueden pedir asilo humanitario una vez que pisan el suelo americano, ósea un poco antes de la caseta.

Sobre todo ha aumentado mucho la presencia de migrantes brasileños, que han hallado la forma de ponerse del lado americano a través de los autos. La lenta revisión ha hecho que se formen largas filas y con ello que el tráfico en las zonas aledañas a las garitas sea más denso.

Inseguridad

Es conocido que las garitas para cruzar hacia los Estados Unidos siguen siendo tierra de “nadie”, y lo ocurrido en Mexicali lo demuestra, luego de que un automovilista tuviera una riña con uno de los “viene viene” y lo lesionara de muerte con un cuchillo. Es común ver reportes de personas que a cambio de dinero dejan pasar a otros automovilistas sin hacer fila, esto ha quedado documentado tanto en Tijuana como Mexicali desde hace tiempo sin que se tenga una solución.

El problema es tal que si un automovilista no quiere dejar pasar a un auto que los famosos “viene viene” buscan meter, estos los agreden y llegan a realizarles daños a los autos.

A ver si el tema entra en las mesas de seguridad, en la que participan los tres niveles de gobierno y empiezan a vigilar las garitas, luego de que una riña aparentemente por uno de estos casos terminara con una vida.

Y no solo en la fila en auto se dan esta clase de negocios y conflictos, pues en la peatonal, hay personas que ya han detectado a otras que se dedican a cobrar por meter gente a la fila a fuerzas.

Parque con juegos

Recientemente el presidente municipal de Ensenada, Armando Ayala Robles, platicó con varios reporteros fuera de las cámaras y comentó que el próximo mes por fin se inaugurará el Parque Revolución.

Y aunque los retrasos no han sido responsabilidad del Ayuntamiento, ya que forma parte de una de las seis obras que actualmente ejecuta la federación en el puerto, el primer edil afirmó que ha sido muy insistente en que en este tipo de obras se contraten constructoras locales, ya que generalmente el gobierno federal contrata a empresas de Ciudad de México, Guadalajara o Monterrey, que no dan una respuesta inmediata como lo harían los constructores locales. El Alcalde reveló que el parque ya estaba prácticamente listo, pero cuando se enteró que el diseño no incluía juegos, mandó a pedir unos. “Me dijeron que allá no se usan los juegos en los parques, pero en Ensenada los niños van a los parques a los juegos, así que mandé a pedir unos juegos de Mexicali y pronto va a estar listo”

“No podíamos inaugurar un parque sin juegos, entiendo que la tardanza en las obras es molesta, pero cuando la población vea el resultado sabrán que ha valido la pena”, expresó