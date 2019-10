Larga vida al príncipe (parte 2)

Parece que la telenovela en torno a la muerte de José José continúa. La semana pasada les comentaba que los hijos del cantante no se ponían de acuerdo sobre el destino final y sus homenajes póstumos. Pero por fin, parte de las cenizas del príncipe, ya están en nuestro país.

El pasado miércoles, se le realizó un homenaje en el Palacio de Bellas Artes de la Ciudad de México, en donde hubo un despliegue de seguridad por parte del Gobierno Federal y la Fuerza Aérea Mexicana, para que sus cenizas recorrieran parte de las calles de la ciudad, entre ellas, la colonia Claverías, que fue donde nació y creció.

Como bien lo saben, estuvieron presentes sus hijos mayores José Joel y Marysol y su segunda esposa Anel Noreña, quienes agradecieron al pueblo de México su cariño y muestras de amor hacia su ídolo. Frases como “Sí se pudo” y “Viva el príncipe” no se dejaron de escuchar por parte de sus fanáticos.

Durante el trayecto, también hubo quienes llevaron pósters y lonas con la imagen del cantante, largas filas de personas se registraron en el recinto cultural, no les importó la espera de tantas horas, ni el frío que se sintió en la capital del país, todo por darle el último adiós a su cantante favorito.

Se recordaron varios de sus éxitos durante el homenaje, interpretados magistralmente por la Orquesta Sinfónica Nacional y tenores, personalidades del medio artístico estuvieron presentes ante el ataúd chapado en oro de 24 quilates, como Dulce, Lucía Méndez, y Emmanuel, entre otros.

Cabe destacar que el pueblo mexicano sigue en contra de la decisión de su hija menor Sarita Sosa, a quien consideran una “enemiga”, ya que muchos de sus seguidores no estuvieron de acuerdo con que su cuerpo fuera cremado. Sin duda, de los personajes más repudiados en redes sociales y hasta piñata le realizaron.

Les comentaba que su muerte parece un melodrama sin final feliz. Se rumora que José José murió sin dinero, que las regalías de sus grabaciones están en poder de Jaime Camil papá y Sergio Mayer, quienes no han negado, ni asegurado la versión.

Se habla de propiedades que valen más de 60 millones de pesos, pero que ya fueron vendidas por su viuda Sara, en fin, muchas versiones, que serán el tema principal de las notas de espectáculos en las principales televisoras y radiodifusoras de Latinoamérica.

“Qué triste fue decirnos adiós”, así decía la frase plasmada en una fotografía del cantante colocada, en la entrada del Palacio de Bellas Artes, acompañada de arreglos florales y alfombra roja. Las imágenes quedarán inmortalizadas entre sus seguidores, quienes lo acompañaron hasta su despedida, con fotografías, cantos y karaokes masivos.

Muchas gracias por su espacio y recuerden siempre confiar en el tiempo, regálenme un like en Facebook: Daniel de la Torre Comunicador y en Instagram estoy como @baccodelatorre. Busquen este el playlist en Spotify llamado Larga vida al príncipe. Hasta la próxima semana.

El autor es comunicador y director de Radio Media Escuela de Locución