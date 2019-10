Larga vida al príncipe

A casi una semana de la muerte de José José, las noticias en torno a su entierro, homenajes, hijos, ex mujer, siguen siendo tema de conversación en la mayoría de los programas del espectáculo en México y Estados Unidos.

Infinidad de “memes” han circulado en las redes sociales, sobre todo de la hija menor Sarita, a quien ponen como una gran villana en la familia y hasta la hemos visto en montajes como la inolvidable Catalina Creel o el reemplazo de Luisito Rey.

Lo más importante es que el “Príncipe de la Canción” dejó un legado musical por varias generaciones más.

En la radio local y nacional no dejan de sonar sus principales éxitos, todo mientras sus hijos se ponen de acuerdo para que el ídolo mexicano reciba sus homenajes respectivos. Sus seguidores continúan en espera de noticias.

Los periodistas de espectáculos del País han mostrado su enojo contra la hija menor por el hermetismo que causó desde el año pasado, ya que sus familiares y amigos no sabían nada del cantante. Fueron meses en los que no se sabía nada de su estado de salud y se especularon muchas cosas.

La periodista más criticada ha sido María Celeste de la Cadena Telemundo, ya que los expertos en el medio del espectáculo han comentado su molestia, ya que la entrevista exclusiva que dio Sarita a un día de la muerte del intérprete les pareció inclinada a limpiar la imagen de la hija menor. Los más molestos fueron los conductores de “Ventaneando” liderado por Pati Chapoy.

José Joel y Marisol, hijos de su matrimonio con Anel Noreña, viajaron a Miami al saber la noticia de la muerte de su padre, pero se sorprendieron al no tener noticias de su hermana y del paradero del cuerpo del cantante.

Luego de unos días lograron coincidir, hicieron las paces y mientras tanto hay que esperar qué va a pasar con los restos del cantante. Algunos medios han comentado que los homenajes serán en El Palacio de Bellas Artes de la Ciudad de México, para que sus seguidores puedan despedirse de él.

Sin duda alguna, José José es uno de los mejores cantantes que ha dado nuestro país y todos en algún momento hemos cantado sus canciones.

Las favoritas de su público son “Amar y querer”, “Lo pasado pasado”, “La nave del olvido”, “Vamos a darnos tiempo”, “Gavilán o paloma” y “40 y 20”. Cuál es su favorita?

Como todas las carreras de las grandes estrellas, el tema José José seguirá siendo titular de los medios, ya que pronto vendrán los pleitos por la herencia, las regalías y legado musical.

Ojalá que el intérprete haya dejado todo en orden (testamento).

Esperemos que no le salgan hijos no reconocidos o gente aprovechada que quiera hacer leña del árbol caído.

Por lo pronto, que descanse en paz, el ídolo de México y larga vida al príncipe.

Muchas gracias por su espacio y recuerden siempre confiar en el tiempo, regálenme un like en Facebook: Daniel de la Torre Comunicador y en Instagram estoy como @baccodelatorre. Busquen el playlist en Spotify: Larga vida al príncipe. Hasta la próxima semana.