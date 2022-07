Labor de Boby Maduro por MLB en la Habana

-o-o-o-o- Ubaldo L. Peñate, de Santiago de Cuba, pregunta…: “¿Cierto que La Habana estuvo a muy poco de ser sede de un equipo de Grandes Ligas, gracias a Bobby Maduro?”.

Amigo Ubo…: Maduro hizo un gran trabajo, llevó a un equipo cubano hasta Triple A e hizo una excelente campaña en favor de su idea con las Mayores. Y el comisionado de la época, Ford Frick, declaró a los periodistas que los propietarios de equipos y él consideraban muy posible el caso y que lo sometían a entusiastas estudios. Rigoberto Portuondo, de Tijuana, pregunta…:

“¿Por qué les prohibían a los equipos de Grandes Ligas jugar los domingos?”.

Amigo Beto…: Por fanatismo religioso. Suponían que todos debían acudir cada domingo a sus Iglesias, fueran de la religión que fueran, y pensaban que los juegos de pelota los desviarían de esas obligaciones.

Eso se mantuvo hasta 1892, hace 130 años, cuando comenzaron a jugar dominicalmente a la una de la tarde, bajo las protestas de sacerdotes, predicadores, pastores y otros Ministros del Señor. Ruber Luzardo S. de Santa Bárbara del Zulia, pregunta…:

“¿A cuántas exaltaciones de Cooperstown has asistido, y qué anécdotas tienes de éstas celebraciones?”. Amigo Rubo…: Sólo he asistido a 29, porque la ceremonia no ofrece mucho periodísticamente, aún cuando sí es muy importante. Anécdotas son muchas. Como la de 1973, cuando acudí porque elevaban a mis amigos, Roberto Clemente, postmortem, y a Monte Irvin. Además a Williams Evans, George Kelly, Warren Spahn y Mickey Welch.

En plena ceremonia, estaba sentado al lado mío un señor que cayó con un infarto. Tuve que ayudar a la esposa para llevarlo al hospital.

Resultó ser un hermano de Spahn, muy emocionado por la ceremonia. Afortunadamente, los médicos lo salvaron y tres días después, la señora me informó que estaba bastante bien. Richard Rodney, de Hermosillo, pregunta…: “¿El número tres de Babe Ruth fue el primero retirado en la historia del beisbol?”. Amigo Rich…: No.

El cuatro de Lou Gehrig, lo retiraron el cuatro de julio de 1939; el tres de Ruth, el 13 de junio de 1948. Gracias a la vida que me ha dado tanto, incluso un lector como tú.

