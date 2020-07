¿Cuándo regresaremos a la “vieja” normalidad?

El cubrebocas, la sana distancia y el lavado constante de las manos ha transformado por completo nuestras vidas; aquello que antes parecía normal, hoy nos resulta absurdo, hasta nos sorprendemos al ver una película con mucha gente reunida o abrazándose y no podemos evitar la expresión: “cuando no había coronavirus”, ¿a poco no?

Hace unas semanas, el New York Times publicó un artículo resultado de 511 entrevistas a médicos epidemiólogos de Estados Unidos y Canadá, respecto de su opinión sobre cuándo regresaría la “vieja normalidad” para ciertas actividades.

Se hicieron algunas preguntas sobre cosas que hacemos de forma común y se les pidió responder si regresarían de inmediato este mismo verano, dentro de 6 meses o dentro de un año... o más. Estas son las respuestas de estos 511 médicos.

Las top 5 cosas que ya se podrían hacer este mismo verano:

● Meter cosas a casa sin desinfectar. (65%)

● Ir al doctor para citas no urgentes. (60%)

● Vacaciones a lugares cercanos. (56%)

● Ir a la barbería o salón de belleza. (41%)

Las top 5 cosas que se podrían hacer en seis meses aproximadamente:

● Ir a cenar adentro de un restaurante. (56%)

● Enviar a los hijo a la escuela o guardería. (55%)

● Trabajar en oficias cerradas. (54%)

● Enviar a los hijos a jugar a otras casas. (47%)

● Ir a pequeñas reuniones familiares o fiestas. (46%)

Las top 5 cosas que se podrían hacer hasta dentro de 1 año... o más:

● Ir a conciertos o eventos deportivos. (64%)

● Dejar de usar cubrebocas. (52%)

● Ir a la iglesia. (43%)

● Saludar de mano o abrazo. (42%)

● Ir a una boda o funeral. (42%)

Estas estimaciones no son ley escrita en piedra, son solamente la opinión de algunos expertos; sin embargo la lucha para combatir la crisis sanitaria y la crisis económica hace de este reto algo sumamente complejo y peligroso.

Sin duda, el elemento más trascendente en toda esta problemática es la pérdida del contacto humano, sobre ello se finca toda la pandemia que estamos enfrentando y que vamos a tener que aguantar, al parecer, por mucho tiempo más.

Por lo pronto, a cuidarnos todos, a promover el #QuédateEnCasa lo más posible, el uso del cubrebocas, lavado constante de manos y exigir siempre la sana distancia. Ánimo amigos, esto va para largo.

* El autor es director de Testa Marketing.