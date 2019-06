La transición que viene

“La alternancia fecunda el suelo de la democracia”.

Winston Churchill

Ya entregadas las constancias a los ganadores del reciente proceso electoral, inicia el proceso de transición en cada municipio y el gobierno estatal en Baja California.

Entre los principales temas pendientes está la seguridad, y el transito del periodo actual hasta el inicio de las nuevas administraciones.

Tenemos primero que asegurar los funcionarios actuales no se relajan y “bajan la cortina” anticipadamente, para posteriormente darle continuidad a los pocos o muchos aciertos logrados en las administraciones que van cerrando.

De lo primero que llama la atención, es que en los tableros de incidencia delictiva correspondientes a Abril y Mayo, robo con violencia muestra una tendencia 18% a la alza comparado con el año anterior.

Con excepción de homicidios, que siempre ha estado a la alza, es la primera vez en dos años que uno de los delitos del fuero común, monitoreados mensualmente, presentan un incremento sistemático.

Es fundamental las tendencias en incidencia delictiva no se empiecen a empeorar durante el proceso de transición.

Otro tema importante es el de los secuestros. Si bien los incidentes no se han podido revertir a cero, Baja California aparece en el tablero nacional como un estado en “verde” según el SESNSP.

Dado el repunte del 43% de los secuestros a nivel nacional durante los últimos cuatro meses (271% en CDMX), es importante la continuidad y fortalecimiento del grupo antisecuestros en el estado.

Desde hace más de dos años, y con la participación de sociedad civil y grupos empresariales, se lograron conformar mesas de seguridad en cada municipio y una a nivel estatal.

En las mesas municipales participan el alcalde de cada ciudad y su gabinete de seguridad, miembros del cabildo, la secretaria estatal, el ejército, policía federal, poder judicial, PGJE y Congreso Estatal.

Los temas tratados son inteligencia, sectorización y coordinación policial, reclutamiento y depuración, transparencia presupuestal, casetas móviles, campañas de denuncia, horas extras en bares, detenciones y resultados en procuración de justicia.

En la mesa estatal participan gobernador y alcaldes con sus respectivos gabinetes de seguridad, Tribunal Superior de Justicia, Marina y Ejército, Congreso Estatal y PGR.

Los temas son cruzada por la seguridad, fortalecimiento del sistema de justica, reformas legislativas, presupuestos, salas de juicios y jueces. Desafortunadamente esta es la mesa que menos se ha reunido.

La continuidad de estas mesas de seguridad, con objetivos y métricas claras y la participación de todos los responsables es fundamental, incorporando programas de prevención al delito como son las adicciones y el fortalecimiento del tejido social.

Finalmente, el gran tema pendiente es el nombramiento del nuevo Fiscal General que reemplaza a la actual Procuraduría de Justicia (PGJE).

Se necesita un fiscal autónomo, con experiencia, que apruebe los exámenes federales de control y confianza y no genere conflictos de intereses en el desempeño de su labor.

Igualmente, en el nombramiento de los próximos responsables de seguridad pública estatal y municipales, y sin entender porque necesariamente se tienen que remover cada periodo, es fundamental su experiencia previa y la aprobación igual de los exámenes de control y confianza federales.

La seguridad de los bajacalifornianos debe estar por encima de cualquier interés político o partidista.

*- El autor es Presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública del Estado.