La temporada cuando ataca el coronavirus

“Cuando el hombre aprendió a caminar, jugó al futbol; pero cuando aprendió a pensar, jugó beisbol”… Anónimo.-

Si el coronavirus y los culopicosos lo permiten, esta columna cumplirá, en octubre, 60 años prestando servicio diario, de lunes a domingo.-

** El Hall de la Fama de Cooperstown, abre hoy viernes sus puertas al público, de nueve de la mañana a cinco de la tarde. Estuvo cerrado desde fines de marzo, debido a la pandemia… ** La proximidad de la temporada 2020 marcha, mientras más bigleaguers y otros empleados de Grandes Ligas son encontrados positivos en coronavirus… ** Los Phillies acaban de identificar cuatro nuevos casos, dos peloteros y dos de otras áreas. Ahora son 12 personas los contagiados de esta organización. No han revelados nombres… ** Los Rockies informaron que están enfermos con Covid-19, el outfielder, Charlie Blackmon; el pitcher zurdo, Phillip Diehl, el lanzador derecho, Ryan Castellani y otro pelotero no identificado... ** Los Phillies tienen a 40 bajo atención médica, de los cuales han resultado positivos cinco peloteros y tres coaches, mientras se espera anuncien el resultado de los demás…

“Estoy enfermo, y no se de qué. No voy al médico, porque prefiero morirme de sorpresa. Ya me enteraré después… Yogi Berra.-

**Los Blue Jays se han declarado en emergencia total, poniendo a todos en manos de los médicos, porque en Dunedín, Florida, donde están sus instalaciones de spring training, ha habido numerosos casos. La información que emitieron dice textualmente…: “Multiple BlueJays players and staff have tested positive for COVID-19... ** A última hora anunciaron ayer que las autoridades canadienses tratan de abrir la frontera al beisbol, para que los Blue Jays puedan jugar en Toronto… ** También tienen casos confirmados, sin que hayan informado cuántos, Nationals, Astros y Rangers…

** Aún cuando jueguen sin público, cada juego concentrará mucha gente, centenares de personas, como peloteros, mánagers, coaches, umpires, dueños de equipos, gerentes-generales, personal de oficinas, oficiales de seguridad, empleados del aseo en el estadio, especialistas en arreglo del terreno, trabajadores en los clubhouses, narradores, comentaristas, fotógrafos y periodistas, más los responsables por la cocina y los restaurantes para atender a todos esos que, aún sin público, tienen que ir a trabajar… ** Desde diciembre pasado, el día con más casos positivos en Estados Unidos ha sido anteayer miércoles 24, con 38 mil 672…

“Es muy difícil vencer a alguien que nunca se da por vencido”… Babe Ruth.-

