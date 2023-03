La superioridad de los japoneses

WEST SIDE, NEW YORK (VIP-WIRE). Como todos los miércoles, hoy es día del Correo. Por favor, si me escribes, envíame nombre completo y la población o ciudad donde estás. Gracias.

Rigoberto Mendieta, de Mexicali, pregunta: “¿Qué va a ocurrir con el shortstop de los Yankees, a quien comparan con Derek Jeter?”.

Amigo Rigo: Después de haber sido un simple invitado en los entrenamientos, fuera del róster de los 40, será el shortstop regular. Su nombre es Anthony Volve, de 21 años, hábil bateador de contacto y con poder.

Ahora los Yankees esperan negociar al hawayano, Isiah-Kiner Falefa, quien ocupó la posición el año pasado. Tratan de conseguir por él un buen relevista.

Renewel Jairo, de Hermosillo, pregunta: “¿Cierto que a George Brett le expedían la Licencia para Manejar, sin examinarle los ojos?”.

Amigo Reno: No se si siempre fue así. Pero en 1985, el oficial que lo atendía para el caso en Kansas City, explicó: “Si Brett puede batear para 390 en Grandes Ligas, no necesita examen de la vista”.

Danilo Rodríguez, de Puerto Ca Cruz, pregunta: “¿Qué cree del prospecto de los Marineros, llamado Ricardo Cova, y del de los Medias Blancas, Luis Pineda?”.

Amigo Dan: No los he vito jugar. Pero scouts que los han seguido, opinan que Cova es muy joven para juzgarlo, 18 años, pero que en dos temporadas por las menores, no ha demostrado buenas habilidades al bate, bajo promedio y poco poder. En cuanto a Pineda, es un cátcher que ha bateado con buen poder en sus cuatro años de ligas menores, por lo que esperan pueda jugar en Grandes Ligas.

Manuel Moreno, de Camurí Grande, pregunta: “¿Las Grandes Ligas de Japón son Doble A, Triple AAA o del máximo nivel?”.

Amigo EmeEme: Según los resultados de tres de los cinco llamados Clásicos que se han jugado, son los mejores del mundo.

Aurelio Peñaranda, de Ensenada, pregunta: “¿Por qué los herederos de George Steinbrenner no han podido mantener la vida ganadora del equipo?”.

Amigo Yeyo: Los hijos de Steinbrenner y todos en las oficinas de Yankee Stadium, comenzando por el gerente-general Brian Cashman, trabajan muy duro al respecto. Pero también lo hacen otros ejecutivos en todos los equipos.

El autor es periodista y analista de beisbol con más de 70 años de experiencia.