La séptima suspendida

El pasado domingo 21 de junio fue la fecha elegida para realizar nuestra séptima carrera “Yo también corro en Tijuana 10k”, pero lamentablemente no la pudimos hacer por la pandemia del Covid-19.

Este evento pedestre que se inició en 2014, lo hemos organizado el equipo de nuestra página web y de Facebook “Yo también corro en Tijuana” y el staff regularmente se ha formado por un grupo valioso de personas con experiencia, maestros de educación física, ex empleados del Imdet, organizadores de carreras y algunos dirigentes de clubes de corredores.

También hay un grupo de varios amigos que desde la primera carrera que organizamos, han estado fieles apoyando, hay atletas juveniles de pista, corredores de varias edades que han estado dispuestos a colaborar ya desde hace años.

Pero este año no hubo carrera, extrañamos la adrenalina, los nervios, la emoción, desde semanas antes, en los preparativos, en los trámites, en cuidar tantos detalles de la organización.

Extrañamos el domingo los más de dos mil corredores esforzados y entusiastas que participaron el último año, extrañamos el ambiente de fiesta que se vivió en la explanada de Galerías Hipódromo, la bonita convivencia entre clubes y corredores, donde hubo entretenimiento, música, concursos, rifas.

Extrañamos entregar las medallas conmemorativas que se han repartido en cada carrera, la entrega de premios, regalos, camisetas y reconocimientos, siempre con el apoyo de valiosos patrocinadores, con los oficiales que se involucran en la seguridad de los corredores, o la gran participación de la Academia de la Policía Estatal que nos ha apoyado ya varios años, así como ciclistas y voluntarios, y el apoyo imprescindible de la Liga Municipal de Atletismo.

Haciendo historia; iniciamos la aventura como organizadores en junio del 2013 con una de 5k y Relevos de 4 x 1 km, que tuvo una asistencia de 250 corredores, luego nos decidimos hacer carreras de 10km cada año con salida y meta en el Crea y ruta por la zona del Río, la primera fue en 2014 con 600 corredores, y fue aumentando la participación hasta 1,300 en la cuarta edición del 2017.

Para la quinta en junio del 2018, se cambió la sede y la ruta, ahora la salida y meta fue en Galerías Hipódromo contando con una participación de 1,800 corredores, para que luego en el 2019 en la misma sede y rompiendo récord de participación con 2,100, realizamos la sexta edición de los 10k, creemos que fue la mejor de todas. Pero antes en ese mismo 2019, en marzo, nos aventuramos con una de 5km y en Rosarito con un kilómetro final por la playa, un evento que gustó mucho con más de 1,500 participantes.

Han sido grandes eventos, valiosas experiencias, ahora el futuro es incierto pues se suspendieron las 2 carreras programadas para el 2020, la de Rosarito y la de Tijuana. No sabemos si las podremos hacer en lo que resta del año, lo más seguro es que se hagan hasta el 2021, pero no podemos dejar de agradecer el gran apoyo que nos ha brindado tanta gente, corredores y no corredores desde el 2010 en nuestra página, y desde el 2013 en nuestra primera carrera que organizamos. Muchísimas gracias.