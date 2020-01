La seguridad del Gobernador

En días pasados vi en un video por internet y leí en noticiarios “El gobernador Jaime Bonilla se le escapó esta madrugada a la ayudantía, y sin escoltas, sin secretarios, sin auxiliares, bajó al lobby del hotel donde se hospedaba en Mexicali, después tomó un taxi, a cuyo conductor le pidió que lo llevara al edificio del Poder Ejecutivo en el Centro Cívico”.

En el video se observa al Sr. Gobernador narrando su experiencia vivida ese día muy temprano por la mañana, ante una audiencia considerable la cual reía y aplaudía al escuchar con asombro su amena narrativa.

Con detalle narro: “Desperté medio temprano, como a las 4:00 de la mañana, pero ayer ‘se me olvidó comer’, (se escucha una voz, a la que le contestó: nada, ni siquiera una lechuga) así es que decidí llamar a los integrantes de la ‘ayudantía’ pero ninguno respondió, así es que decidí bañarme y cambiarme; después bajé al lobby del hotel, pedí un café al personal del hotel y me preguntó que si nadie me acompañaba, le dije que sí, pero que estaban dormidos y le dije que necesitaba un taxi, agarré mis maletas y subí al taxi y este le dijo que se parecía al Gobernador (por supuesto que esto me resultó muy gracioso), después le pedí que me llevara al Centro Cívico”, antes el taxista le narró una vivencia de inseguridad por la que pasó.

Aclarando el lugar institucional de representación de un Gobernador es un tema complicado: La pregunta es ¿un Gobernador a quién representa? Creo que cuando el Gobernador está fuera del Estado, habla como Jefe de Estado y representa a todos los bajacalifornianos; por otra parte cuando habla en representación de las ideas partidarias que lo llevaron al poder este representa a una parte de la sociedad, no es ya la de todos los votantes de Baja California; así también el Gobernador se representa a sí mismo, cuando dice lo que piensa, siente o cree, desde una posición personal y que no es la de Gobernador.

A pesar de ello, un Gobernador tiene funciones protocolarias y simbólicas; respecto a la seguridad de un Gobernador deben magnificarse las medidas de seguridad, no solo por la investidura que mantiene sino por la representación que ostenta; porque nos guste o no, estemos de acuerdo o no, el Gobernador del Estado nos representa a todos los bajacalifornianos; representa a los que votaron por él, a los que no, e incluso a los que están contra él; por ende lo malo que le pase a él, es malo para todos nosotros

Lo narrado por el Gobernador del estado de Baja California, sobre la decisión del Ing. Bonilla fue un riesgo innecesario que lo puso en un estado de vulnerabilidad a él y a la propia institución Gubernamental porque está de por medio la estabilidad del Estado mismo, así como la paz social y tranquilidad de todos los bajacalifornianos.

La seguridad e integridad del Gobernador es un asunto de Estado, que no debe tomarse a la ligera.