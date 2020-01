La sabermetría no es tan buena como parece

Coral Gables, Florida. (VIP-WIRE).-

Hoy y mañana son Días del Correo. ¿Enviaste nombre, apellido y desde cuál población o ciudad escribes?

Amigos lectores…: Muuuuuuuuy agradecido por los centenares de mensajes recibidos con motivo de mi cumpleaños 91, el viernes pasado. Y Papa Dios los oyó en cuanto a las oraciones por mi salud. Me siento muy bien. Gracias de corazón.

Marco A Bandrés F. de Caracas , Venezuela, opina…: “Lo que piensan hacer con los Astros es injusto, exagerado. Todo el mundo roba señas, hasta los televidentes saben qué lanzará el pitcher. ¿Quién escribiría el código penal allá ?

Divorciarse es quedar en la miseria, llevar una mujer a la cama es un riesgo, si dice que la violas, te pudres en la cárcel. Son más papistas que el Papa”.

Heriberto Aldama, de Culiacán, comenta…: “Muchos aficionados teníamos la esperanza de ver a nuestro Cañoncito Osuna vestido de Charro. Pero estoy de acuerdo con los Astros, ya que cualquier lesión le podría afectar su rendimiento en Estados Unidos. Por otra parte, ya queremos tener en México un equipo de las Grandes Ligas”.

Amigo Beto…: Ninguna ciudad de Latinoamérica tiene con qué mantener un equipo de las Mayores. Y eso es bueno, porque, de haber Grandes Ligas en algún sitio de México, desaparecerían las Ligas Mexicana AAA de verano y la Mexicana del Pacífico.

Carlos Jiménez G. de Cubiro, pregunta…: “Con la sabermetría, ¿cómo se hace para medir el rendimiento de un jugador en situaciones de presión, debido al momento del juego? No es igual batear, lanzar o fildear, sin gente en base y con desventaja de muchas carreras, que en situación de ganar o perder con un hit, una bola o un strike. ¿La sabermetría mide los míster octubres?”.

Amigo Chalo…: La sabermetría no estorba ni perjudica. Ahora, es como todas las estadísticas, parecida al hilo dental, que deja ver mucho, pero oculta lo esencial.

Wesley Soto, de Valencia, opina…: “El tres de enero informaste que Bobby Abreu (60.0) es superior en WAR a Omar Vizquel (45.6). También observo que David Concepción (40.1), por quien votaste durante 15 años para el Hall de la Fama de Cooperstown, es inferior a Vizquel en WAR. Vizquel ocupa el puesto 381, y supera por 133 puestos a Concepción, quien ocupa el 514. Estoy de acuerdo contigo en que las estadísticas no son concluyentes para elegir a un miembro del Hall de la Fama. Concepción fue el mejor shortstop de su época, líder de un equipo dos veces ganador de la Serie Mundial. Merece estar en Cooperstown”.

