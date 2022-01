La primera del paladín

Circuló en redes sociales el primer comunicado de la Asociación Estatal de Béisbol de Baja California, en el que el paladín de la normatividad plasma lo que pudiera considerarse una obra de arte literaria, tal y como acostumbra. El comunicado tiene el objetivo de amenazar a quienes se atrevan a participar en un evento que no está dentro de la normatividad, la pelota federada, qué en el estado, por cierto, la tiene dividida.

Sin mencionarla, el paladín se refiere a la copa que está promoviendo la Liga Amateur de Béisbol de Tijuana, no castigada oficialmente, pero al margen de las competencias oficiales.

La copa está programada para los días 15 y 16 de enero, en los campos Ángel Camarena Romo y Luis García, los principales del circuito rojo, aunque el terreno del Horacio Verdugo no les pide nada.

En esa copa, según la convocatoria, sólo serán aceptados ocho equipos, la inscripción cuesta mil dólares y los campeones se llevan seis mil como premio.

Nada se ha sabido de los equipos que participarán en el evento y no había seguridad de que la copa se jugara en los días anunciados, ya que estaban haciendo ajustes. Cuando se esperaba que se dictaran castigos fue en el estatal de béisbol que fue convocado por el Instituto del Deporte y la Cultura Física de Baja California, pero no, no hubo nada. No hubo la respuesta esperada de las ligas y el estatal se hizo con equipos, formados por peloteros que estaban en el béisbol federado, el de la normatividad.

Había dicho David González Camacho que defendería a los peloteros que recibieran castigos, pero como no hubo sanciones, tampoco necesidad de intervenir.

Mientras que David González Camacho estaba sentado en la silla principal del Inde, el paladín no quiso un enfrentamiento directo, se manejó con un perfil bajo, esperando que pasaran los meses, sabiendo que sólo las ligas podrían sacarlo de la presidencia de la Asociación Estatal.

Sacar al paladín, entre muchas otras promesas, las que no pudo cumplir González Camacho, de quien nadie quiere acordarse como jefe del deporte en el estado. Volviendo con la copa, para estos días ya deberían estar informando cuales equipos entrarán en acción y no hemos sabido nada al respecto.

La directiva de la Liga Amateur había anunciado que en enero iniciaría la siguiente edición del torneo clase Mayor, de lo que tampoco se ha informado nada.

Los patrocinadores quedaron muy gastados, ya que todos le pusieron a la bola, abrieron las carteras con alegría y los que salieron ganando fueron los seguidores del circuito rojo. De ese torneo, hay dos equipos que definitivamente no vuelven Publicidad Márquez, que regresó a Ensenada y San Ysidro Imprenta, ya que algunos peloteros se portaron muy malagradecidos con el patrocinador y abandonaron el barco. Guerreros, que fueron los campeones, están en veremos, ha circulado el rumor que vuelven a la Liga Municipal, aunque los patrocinadores dijeron que se tomarían un receso, suponemos que para reponerse de la fuerte inversión.

El espacio para los Apuntes se ha terminado y hasta aquí llegan…por hoy