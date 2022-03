La política se denomina como la ciencia, estudio o tratado relacionado con la vida de los pueblos, entendiendo como pueblos a un grupo de personas que comparten una misma lengua, costumbres y extensión territorial, el hombre es un ser social; por sus características y necesidades, es indispensable para él vivir con otras personas. La primera sociedad que existió fue la familia, en ese momento se convirtió en el núcleo de la sociedad, siendo este el punto en el que aparece la necesidad de encargar a una persona de dirigir y organizar a las otras; es decir, la necesidad de un gobierno. Con el paso del tiempo, las familias se agruparon en tribus, de las cuales era necesario escoger a alguien que se hiciese cargo del gobierno, estas, con el paso del tiempo, fueron creciendo en población, de modo que algunas se unieron con otras para gobernar a las más pequeñas y débiles; de este modo, el gobernar a todos se hizo cada vez más difícil, ya que, a la muerte del gobernante, se desencadenaban guerras para definir al sucesor. Es entonces cuando comienzan a aparecer las dinastías y los linajes, con los cuales el jefe del clan, antes de morir, podía designar a quien había de reemplazarlo en el mando, quien en la mayoría de las ocasiones el elegido era el primogénito del gobernante. En Grecia, la política tuvo una gran transformación, pues fue allí donde nació la democracia, ahí la política legisló sobre lo que debía hacerse y lo que debía evitarse, el fin era buscar por excelencia el bien humano, siempre buscando la perfecta gestión y salvaguarda de la ciudad. Los romanos invadieron Grecia, y a pesar de que trataron de establecer la democracia como forma de gobierno, ésta terminó degenerando en dictaduras. Después de la caída de los imperios romano y griego, la democracia fue olvidada, y las personas con poder político y militar conformaron una nueva clase: la nobleza. Estas personas eran dueñas de grandes territorios en los cuales el resto de la población era sierva y se encargaban exclusivamente de trabajar la tierra. Este periodo duró casi 1,000 años durante los cuales la política estuvo casi muerta, a raíz de la revolución francesa nace una nueva clase: la burguesía. Nuestro país no fue ajeno a todos esos cambios, después de varias luchas internas tuvimos nobleza y burguesía, terminada la revolución tuvimos una dictadura perfecta, luego una democracia imperfecta y ahora tenemos un sistema político o una forma de gobierno en el que el poder se concentra en un pequeño grupo que pertenece a la misma familia, al mismo partido político o al mismo grupo económico. Este pequeño grupo controla las políticas sociales y económicas en favor de sus propios intereses, un gobierno de pocos o lo que es lo mismo pasamos a la oligarquía. La política en México debe regresar a sus orígenes, en el sentido que Aristóteles proponía, procurando lo bueno y lo justo para los ciudadanos, solo así seremos un mejor país. Un país que permite la destrucción de sus instituciones es un país condenado al autoritarismo, el cierre de guarderías, el cierre de las escuelas de tiempo completo, el bloqueo a la ciencia y a la investigación, el volver al monopolio estatal en la producción de energía, la cancelación de obras estratégicas en el país, la construcción de obras faraónicas destinadas al fracaso y altamente improductivas que necesitaran de subsidios para operar y subsistir, el ocultamiento de la información gubernamental, las instituciones electorales, etc., y todo bajo la sospecha de que hay corrupción aunque no se haya comprobado, el crecimiento de la violencia en estados como Michoacán, Tamaulipas, Colima, Chihuahua, San Luis Río Colorado, Baja California, Veracruz, Sonora (los yaquis son dueños de la carretera de cuota), la toma de casetas, la violencia de las Normales rurales, los maestros de la CNTE en Michoacán bloqueando las vías del ferrocarril, hacen que uno piense ¿Dónde quedó? la buena política, la salud, la seguridad y el bienestar de todos los habitantes de México, ¿Somos un país fallido?

*- El autor es ex presidente de la Federación de Colegios de Ingenieros Civiles de la República Mexicana.