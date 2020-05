La pandemia y los ratings inesperados

Luego de que la televisión mexicana atravesara en los últimos años por los niveles más bajos de audiencia, en estas semanas, han registrado las dos televisoras más grandes de México un importante incremento de público. Así mismo la radio local y nacional, también se han visto beneficiadas.

Ante la contingencia, millones de mexicanos han regresado a ver las noticias, programas de revistas, telenovelas y series, por medio de la televisión tradicional o abierta, lo que se ha reflejado en ratings de hasta 4 millones de televidentes en algunos formatos televisivos. Un gran respiro para los concesionarios de Televisa y TV Azteca, aunque esta última si ha batallado más, pero sus programas de años siguen siendo muy vistos, como "Hechos" o "Ventaneando", con audiencia de 1 millón en cada emisión.

Programas repetidos, series y melodramas caseros, es el grueso de la programación diaria de la televisión nacional. Quizá muchos de ustedes ya no quieren estar pegados a las plataformas digitales, ya que se toman clases por aplicaciones, se hace "home office", creo que es válida una desintoxicación de redes y del Internet, como lo dice el doctor Lozano en su programa "Por el placer de vivir" que sale al aire en FM Globo 99.3 a las 8 de la mañana.

Esta emisora tiene un formato adulto contemporáneo y su programación es para gente arriba de los 30 años, me gustó el eslogan que pusieron en estos tiempos y ahora son "Tu compañía", de hecho la radio es compañía. La radio tiene locutores en vivo que transmiten desde su casa, siguiendo las reglas de prevención, muy bien por ellos.

Radio Latina 104.5 sigue siendo la más escuchada en los últimos años, su programa estelar "El despertador" sobrevive por la gracia y carisma del gran locutor Jesse Vázquez, pero se extraña enormemente a Nelly Sanoja. Era la pareja perfecta, por cierto, felicidades a ella porque ayer lanzó su podcast llamado "Un café con Nelly", ya te habías tardado.

Un gran acierto fue el quitar el formato urbano en la 104.9 y desde hace unas semanas transmiten bajo el nombre de "Click", con el eslogan Radio Libre y una programación variada, desde un éxito de los ochenta, pasando por un reggaetón, un hit de los noventa y algo del rock clásico. Este formato es muy similar a lo que fue Toño FM. Espero que les vaya muy bien y regresen locutores al micrófono a la emisora, aunado a un equipo de promociones que levanten la estación, serán un "trancazo".

"El Pony","El Chon", "La Mamy", "La Galletota", "La Niña Verde" son voces muy familiares del regional mexicano en la ciudad, dando paso a nuevos talentos como "El Compa Gil" y otros más. Son entrañables Gaby Casas, Romina Valdez, Evi González, Magaly Rosas, Alex Castañeda, "El Angelito" y David Gutiérrez "El Perro", por cierto sería muy bueno el regreso de Marianita Miller y sus "mitotes".

Si batallan para sintonizar la Radio AM, les recomiendo la App Tune In, ahí pueden escuchar a Maxine Woodside, a nuestra querida Alicia Huerta en "Conversando, aquí entre nos" de la XEBG 1550 AM, también en Fórmula están Fernando del Monte y Rocío Galván. RCN tiene a David Mejía y Patty Valay, sin duda, una gran oferta auditiva, ya depende de los gustos de cada uno de ustedes.

Me da mucho gusto el resurgimiento de los medios tradicionales, la TV local, sigue muy bien con sus noticiarios, programas de entretenimiento en Canal 12, Azteca y Síntesis TV. Hay contenido para todos y para todas las edades. No todo es YouTube.

Muchas gracias por su espacio y recuerden siempre confiar en el tiempo, gracias por darme un like en Facebook: Daniel de la Torre Comunicador, en Instagram estoy como danieldelatorretj, por cierto ya tengo canal de YouTube, si gustan suscribirse, busquen Entre Vinilos, así separado. Hasta la próxima semana.

*El autor es comunicador y director de Radio Media Escuela de Locución