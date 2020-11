La oportunidad de oro

Hace unos días me llamó una periodista de El Imparcial para preguntar sobre recomendaciones de marketing para comercios locales con motivo de las ventas navideñas y el cierra de la frontera. Lo curioso es que no se me vino a la mente nada publicitario, se me vino a la mente una palabra: reconquistar.

Reconquistar a los clientes no es tarea sencilla pues implica una de las tareas más difíciles para toda empresa: revisar los errores del pasado, aceptar que se cometieron, repensar en soluciones y ponerse manos a la obra.

Durante muchos años el crecimiento de Baja California, debido principalmente a las condiciones económicas privilegiadas por su cercanía con Estados Unidos, lo han convertido en un paraíso para el comercio, los servicios médicos, la logística y la industria maquiladora. Nadie puede negar esta realidad y todos los indicadores así lo confirman.

Sin embargo, como en toda zona de privilegios, el confort mezclado con públicos cautivos hace que se relaje la calidad, el servicio y los precios. Es de dominio público la pobre calidad de muchos productos ofertados en la región, un servicio muy poco profesional y los precios groseramente elevados, salvo honrosas excepciones.

El cierre de la frontera no precisamente significa evitar la fuga de consumidores hacia Estados Unidos y retener a miles en la ciudad, finalmente la pandemia cederá y las garitas se abrirán, pero ¿qué habrán logrado los comercios locales con esta oportunidad de oro? Esta es mi propuesta para que los consumidores seamos reconquistados por los comercios locales:

1.- Precios Justos. La cultura del “doblete más flete” no puede continuar más, no cuando tienes tantas opciones del otro lado de la frontera y la gente puede conseguir todo con relativa facilidad aún sin contar con visa para cruzar. Siempre habrá quién te traiga “del otro lado” las cosas. ¿Cómo hacerle para tener precios justos? Busca mejores proveedores, optimiza tus procesos de compra, transporte y distribución, baja tus costos innecesarios, no olvides que ahora hay miles de competidores digitales y busca dar un valor agregado.

2.- Productos de Calidad. La frontera con Estados Unidos nos da el privilegio de contar con muchas opciones y los consumidores de la región estamos acostumbrados a ello, somos un mercado que conoce de marcas, estilos, texturas, sabores y calidad.

3.- Buen Servicio. Salvo la industria gastronómica, médica e industrial que han logrado rediseñar sus modelos de negocio, un sinfín de giros han dejado de lado la calidad en el servicio enfocándose en lo masivo y barato. Baja California, como toda sociedad compleja y sofisticada, tiene rasgos difíciles de entender y atender, sin embargo, hay una constante demostrada precisamente por estos tres sectores que comento: para un servicio de calidad, el consumidor fronterizo no escatima en precio, es generoso y agradecido.

El cierre de la frontera no es oportunidad de oro para que los comercios locales “hagan su agosto”, ¡no!, es su oportunidad de oro para reconquistarnos y regresarnos la confianza perdida por varias décadas.

* El autor es Director de Testa Marketing, investigación de mercados.