La nueva Legislatura

Esta semana se llevará a cabo la primera sesión ordinaria de la 24 Legislatura de Baja California, cuya mesa directiva será presidida por el diputado morenista, Juan Manuel Molina García.

La sesión se llevará a cabo el miércoles 11 de agosto, y por cierto tendrán sesión de nueva cuenta pocos días después ya que se realizarán la sesión solemne del Día del Constituyente el 16 de agosto.

En cuanto a la Junta de Coordinación Política, ya definida, estará trabajando en los puntos a abordar en la primera sesión. Morena tiene como coordinadora a María del Rocío Adame Muñoz, el PAN a Santa Alejandrina Corral Quintero, el

Partido del Trabajo a Claudia Josefina Agatón Muñiz y el Partido Encuentro Solidario a Miguel Peña Chávez. Por su parte el PRI, MC, Verde Ecologista tendrán como representantes a sus únicos diputados.

En cuanto a las comisiones, éstas quedaron de la siguiente manera: Gobernación, legislación y puntos constitucionales, repetirá como presidente, Juan Manuel Molina García; de igual manera en Hacienda y presupuesto, repite Julia Andrea González Quiroz;

Fiscalización del gasto público, Alejandra Ang Hernández. Juan Manuel Molina García, Rocío Adame Muñoz

En la comisión de Reforma de Estado y jurisdiccional estará como presidenta María del Rocío Adame Muñoz, en Educación, cultura, ciencia y tecnología, Dunnia Monserrat Murillo López; en Desarrollo económico y comercio binacional, Daylin García Ruvalcaba. En la comisión de Justicia estará el ex titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Sergio Moctezuma Martínez López; en la de Desarrollo metropolitano, conurbación, infraestructura, estará Ramon Vázquez Valadez y en la comisión de medio ambiente y desarrollo sustentable, Juan Diego Echevarría Ibarra. Mientras que en la comisión de Salud la presidencia recaerá en María Monserrat Rodríguez Lorenzo; Seguridad pública y protección civil, Rosa Margarita García Zamarripa; en Energía y recursos hidráulicos, César Adrián González García, y en Asuntos fronterizos y migratorios, Román Cota Muñoz. La comisión de Igualdad entre mujeres, hombres y juventud estará presidida por el ex titular del Instituto Estatal de la Juventud, Michel Sánchez Allende; en Fortalecimiento municipal, el líder sindical, Manuel Guerrero Luna; y en Administración y finanzas, Víctor Hugo Navarro Gutiérrez. La comisión de Agricultura, ganadería, asuntos portuarios y pesca será presidida por Manuel Guerrero Luna; en Asistencia social y deporte, el diputado repetidor, Julio César Vázquez Castillo y para Aracely Geraldo Núñez la comisión de Comunicación social y relaciones públicas. Santa Alejandrina Corral Quintero, estará a cargo de la comisión de Derechos Humanos; y la de Desarrollo social y asuntos indígenas para Evelyn Sánchez Sánchez; Desarrollo urbano, vivienda y ordenamiento territorial la tendrá el ex titular del Indivi, Marco Antonio Blásquez Salinas y la comisión de Participación ciudadana y modernización del congreso estará a cargo de Amintha Guadalupe Briseño Cinco. Por último, la comisión por los derechos de las personas con discapacidad, adultos mayores y niñez, la presidirá Gloria Arcelia Miramontes Plantillas; la de Trabajo y previsión social, Miguel Peña Chávez y Turismo, Claudia Josefina Agatón Muñiz. La ventaja de la X24 legislatura es que se encuentra gente con experiencia en el cargo, por lo que no les deberá costar mucho el adaptarse y tener un buen ritmo de trabajo.