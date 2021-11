La nostalgia

Estamos a la mitad de noviembre, dentro de poco inician las decoraciones navideñas en casas y oficinas, acaba de pasar el llamado ¨Buen Fin¨, la gente está gastada y empiezan las preocupaciones para las celebraciones decembrinas.

Muchas personas que radican en la ciudad de Tijuana son de otros estados de la República y acostumbran ir a sus lugares de origen para reunirse con la familia y así celebrar estas fechas con sus seres queridos y comiendo la comida típica de su región. Aunque muchos llevan varios años radicando en esta próspera y dinámica ciudad, esperan el fin de año para viajar y desconectarse un poco de la rutina, algunos ahorran durante todo el año para darse esa escapada necesaria y ver también a sus amigos de infancia y adolescencia.

Noviembre en nuestra región es frío, hay vientos de Santa Ana, es el mes de los angelitos, del Día de Muertos y su famoso pan, de los puentes por la Conmemoración de la Revolución Mexicana, los centros comerciales ya fueron decorados con adornos navideños, incluso algunas tiendas de la entidad, pusieron a la venta artículos navideños desde finales de octubre.

Entras a los supermercados y ya huele a pinos navideños que están a la venta, conozco familias que desde los inicios de la pandemia del Covid 19 en el 2020, pusieron arbolito artificial, adornos y coronas, incluso una radiodifusora de San Diego transmitió durante unos días villancicos navideños durante todo el día.

Dijeron los expertos que esto ayudaba a combatir la ansiedad por el encierro no voluntario. También conozco amigos y familiares a los que no les gusta la Navidad, las posadas y todo lo que conlleva ese mes, debido a que les recuerda momentos tristes de su vida, de ausencias, pérdidas y prefieren ver estos días como algo normal, no decoran sus casas, no envuelven regalos, ni van con su gente a cenar el 24 ó 25 de diciembre.

Para muchos escuchar villancicos en las radiodifusoras los pone de mal humor, son los que comparten memes de Mariah Carey preparándose para cantar ¨All i want for Christmas is you¨ y no se diga de ¨Los peces en el río¨ o ¨Noche de paz¨, en otra Columna ya que se acerque la fecha les comentaré de esas favoritas de la gente y el público.

Yo si disfruto mucho esta temporada y me gusta mucho ver los arbolitos decorados, ver los menús para la cena, el pavo, el jamón de pierna, los tamales, pozole, menudo, los buñuelos, frijoles puercos, en fin, me estoy adelantando.

Muchas gracias por su espacio y los invito a que me sigan en Instagram como @danieldelatorretj... Feliz fin de semana.

*El autor es comunicador y director de Radio Media Escuela de Locución