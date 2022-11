La muchacha más veloz que Rickey Hénderson

-O-O-OHoy es miércoles, Día del Correo. Por favor, si envías algún mensaje, adjunta nombre completo y población o ciudad desde donde escribes. Gracias.

Ramón Ramírez, de Aguas Calientes, pregunta: “¿Es verdad que en la Liga de las Mujeres hubo una muchacha más rápida corriendo que Rickey Hénderson?”.

Amigo Moncho: Seguramente te refieres a Sophie Kurys, estrella de la All-Américan Girls Profesional Baseball Legue (AAGPBL), que operó con cuatro equipos entre 1943 y 1952.

En aquellos años no existían los radares en el beisbol, por lo que es imposible afirmar si ella era o no, más veloz que Rickey. Pero yo creo que sí, porque en 1946, robó 201 bases en apenas 113 juegos. Ese es el record para damas y caballeros. Sólo la hicieron out en intento de robo dos veces.

La marca de una temporada por los caballeros, es de 130 bases robadas en 149 juegos, impuesta en 1982, desde luego por Hénderson. El record de todos los tiempos, del mismo Hénderson, es de 1.406 en 25 campañas. Sophie robó 1.114 bases en su carrera, 1943-1950. Gilberto Méndez, de Maracay, pregunta: “¿Cuánto cobrarían en la actualidad Baby Ruth, Lou Gehrig, Mickey Mantle, Vinicio Castilla y Luis Aparicio?”.

Amigo Gil: Cobrarían igual que los mejores de ahora. Y ellos fueron los mejor pagados en sus épocas.

Cristina Pizagalli, de Cancún, pregunta: “Un equipo de Grandes Ligas con México como home club, ¿ayudaría a mejorar las relaciones Casa Blanca-Palacio Nacional de México?”.

Amiga Tina: No lo creo, aún cuando al Presidente López Obrador le encanta el beisbol y es buen bateador. Este deporte-espectáculo nada tiene que ver con la política. Por el contrario, sería catastrófico mezclarlo en tal actividad y horrible para las Grandes Ligas.

Servando Meza B. de Caracas, pregunta: “¿Hasta dónde llegará lo del aumento de dinero en los contratos de los peloteros?”.

Amigo Servio: Buena pregunta, porque no tiene respuesta… Por ahora.

Mauricio Orbañanos Y. de Orlando, pregunta: “¿Cierto que cuando George Brett jugaba con los Royals, en 1985, fue a renovar en Kansas City, su licencia para manejar y se negaron a examinarle la vista. Y por qué?”.

Amigo Chichio: El funcionario del caso, aficionado al beisbol, opinó que si George Brett podía batear para 350 en Grandes Ligas, era “porque veía muy bien”.

