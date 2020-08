La mafia del transporte por encima de cualquier gobierno

Seguramente cualquier tijuanense (y mexicano) asocian las palabras “transporte público” con desorden, corrupción, suciedad, ilegalidad y otros maravillosos adjetivos, sin embargo, en Tijuana ya estamos llegando al punto en el que se ha demostrado que las mafias del transporte pueden más que cualquier gobierno, no importa si todos son del mismo color o quién esté al frente, la conclusión es la misma, la mafia del transporte siempre gana.

Taxis

Ya sean de ruta, de sitio o cualquier otro, los taxis clonados es la primera muestra de que la mafia siempre gana. ¿Alguien sabe cuántos taxis ilegales ofrecen diario el servicio en Tijuana?, se calcula que tan sólo en el Bulevar Agua Caliente circulan todos los días unos mil 500 taxis piratas del color rojo y negro, adicional a otros 4 mil taxis ilegales que operan diario en toda la ciudad. ¿Las autoridades los ven? ¿Por qué no hacen nada al respecto?

Es claro que existe una competencia desleal, si eres un poseedor de una unidad de transporte que no paga permisos y únicamente se coloca placas sobrepuestas (a veces ni eso) y rotulas tu unidad con un número económico que si está pagando sus impuestos o que por otra parte, posea permiso para una modalidad (de sitio por ejemplo) y ejecute otra (de ruta, siguiendo el mismo ejemplo), pero parece que para la autoridad esto no es suficiente, amén de los riesgos que implica subirse a un taxi pirata.

Transporte Colectivo

Existen varias irregularidades en el transporte colectivo (camiones o calafias), como es la falta de orden en las unidades, pues cuántas no se han quedado sin frenos o por sus desperfectos son responsables de tragedias, ahí, las mafias protegen a los permisionarios para hacerse las revisiones mecánicas.

Sin embargo, en el caso del Sistema Integral de Transporte de Tijuana (SITT), el caso es aún peor, desde hace 4 años que inició sus funciones realmente nunca ha dado un servicio completo como el que se prometió, son unos dos mil millones de pesos que se tiraron a la basura gracias a las administraciones pasadas y actuales, dicen que la mafia está atrás para impedir que trabaje bien o ¿por qué no obligan a trabajar bien al SITT?

Plataformas digitales

La Dirección de transporte no tiene regulación sobre quién está manejando los automóviles que se rentan como “taxis personales”, llámese Uber, Didi, etc. ¿también hay excusa para que no se regule quien presta el servicio?

Transporte de personal

Cualquier persona con algunos camiones, sin que importe su estado, pueden crear una empresa de transporte de personal –literal- es la modalidad que menos regulación tiene, ciertamente ni las autoridades saben cuántas compañías existen, cómo operan, el padrón de chóferes ni de unidades, prácticamente es una zona muy oscura en el transporte, por lo que es común que haya tragedias mortales relacionadas con accidentes de estos camiones.

Los moches

Se habla que en la Dirección de Transporte circulan alrededor de 3.5 a 4 millones de pesos mensuales de moches, entre los transportistas que no quieren hacer las revisiones, los permisionarios que piden a los inspectores voltear a otras partes o las mafias que pagan sus cuotas para que algunas cosas no se hagan pero otras sí.

No obstante, lo que más preocupa es que esta semana aparecieron grupos de choque con bates golpeando unidades, choferes y usuarios, supuestamente se hizo -DE TODO- para meter en cintura a los transportistas irregulares, sin embargo, con todo el descaro del mundo, la mafia en el transporte sigue exhibiéndose gracias a la corrupción que ha rebasado a cualquier gobierno.

* El autor es periodista con 25 años de carrera, ha encabezado noticieros en la televisión internacional; ganó el premio Nacional de Periodismo y ha sido académico, además dirige la página www.alfredoalvarez.mx.