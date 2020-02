La lista de aprehendidos crece

Por el derecho a la libertad de expresión.

Se fortalecen las esperanzas de quienes, como yo, hemos estado pugnando por que los delitos de desfalco, asociación ilegal de funcionarios, enriquecimiento inexplicable e ilícito entre otros más, sean perseguidos de manera implacable. No es correcto que quienes han robado los recursos financieros de los municipios y vivan con total desparpajo, se queden sin ser investigados, procesados y sentenciados si ese fuere el caso. Ahora es Emilio Lozoya Austin, ex director general de Petróleos Mexicanos (Pemex), quien ha sido aprehendido en España cumplimentando una orden de arresto internacional. Lozoya es acusado de recibir sobornos de la empresa Constructora Odebretch de Brasil. Fue director de Pemex durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, por lo cual se infiere que no pudo haber actuado solo, sino bajo la orden del ex presidente.

Así como este caso da un brinco espectacular, nuevamente comprobamos que los funcionarios de cualquier nivel deben ser fiscalizados constantemente, especialmente cuando de contratos millonarios se trata. La regla de oro de que presenten una declaración patrimonial, y las demás que se requieran, al inicio de la administración en que laborarán, así como una declaración final, debe ser exigida absolutamente. Lo mismo debería hacerse con sus familiares más cercanos, procurando que no haya espacios por donde puedan aprovechar y desviar capital.

La facilidad con que se puede librar una investigación exhaustiva es notoria y muy utilizada. Los ex gobernantes se pavonean enfrente de nosotros alardeando de impunidad y de su riqueza ilegal. Sorprende ver cómo sin vergüenza alguna gastan, construyen, invierten y hacen crecer sus capitales. Es completamente cierto de que quienes aspiran a algún puesto de elección popular, van con los bolsillos remendados para que no se les salga ningún billete. La consigna es enriquecerse.

En Baja California estamos a la espera de que el gobernador Jaime Bonilla Valdez, cumpla con su promesa de campaña, que además parece una oración de tanto que la hace explícita, y de verdad interponga una demanda penal en contra del ex gobernador Francisco Vega de Lamadrid. Si Bonilla tiene las pruebas que dice existen, entonces ¿Qué espera? En Tecate también los ciudadanos estamos esperando que las demandas en contra de Ignacio Urbalejo Cinco, y de César Moreno González de Castilla, comiencen a moverse y se resuelvan. De la misma manera, debería de iniciarse una investigación en contra de Nereida Fuentes, para que se determine la fortuna que posee y se defina su procedencia. Los ingresos que obtuvo como diputada y luego como presidente municipal, deben corresponderse con lo que posee.

Para nuestra mala suerte, las administraciones subsecuentes impiden la participación de los ciudadanos en estos asuntos, los organismos creados para combatir la corrupción son una falacia y sus integrantes no tienen el menor interés por arreglar las cosas. No se les ve por ningún lado, no abren la boca para denunciar, no voltean hacia los lados por temor a meterse en problemas y prefieren nadar de muertito sin hacer olas. No entiendo cómo le hacen para no mirar a sus hijos a los ojos, sin demostrarles que no son honestos. Actuando de manera omisa se preserva la corrupción también. Así que, la lista de aprehensiones crece, pero aún no vemos resultados reales de las actuaciones de la justicia. Vale.

* El autor es licenciado en Economía con Maestría en Asuntos Internacionales por la UABC.