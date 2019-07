La incertidumbre en Pemex y el crecimiento económico

Un tema recurrente en los diversos medios y círculos interesados por los problemas del País es acerca de las perspectivas del crecimiento de la economía Mexicana.

Se percibe un manifiesto ambiente de festividad al considerar que la economía, como lo dice el Presidente va por buen camino. En eso no coincidimos totalmente con él, y aunque no pretendamos ser agoreros del desastre, sí consideramos que hay señales de riesgo o luces de emergencia que deben de tomarse en cuenta.

Si bien es cierto, y ya lo habíamos comentado en otras ocasiones en este espacio no podemos apostarle al desastre de nuestra economía, tampoco veo señales para estar de fiesta toda vez que la economía está estancada y los pronósticos de las diversas calificadoras y las mismas agencias que tienen que ver con la regulación de la política económica del país, manifiestan su preocupación y siguen ajustando sus pronósticos de crecimiento a la baja.

Después de haber iniciado el año con una expectativa de crecimiento de la economía de 2.2%, los ajustes han llegado a restarle hasta un punto a este estimación teniendo ahora como pronóstico un crecimiento de 1.2% a 1.3%.

Pero desde mi perspectiva la economía pudiera tener un crecimiento menor al 1%, y esto derivado de la baja en la inversión tanto pública como privada que no ha permitido que el mercado interno crezca.

Es justo reconocer que hay indicadores macroeconómicos que se observan favorable, como es el caso de la estabilidad en los tipos de cambio, una tasa de inflación que en estos primeros seis meses del año se ha mantenido relativamente baja, que la balanza comercial sigue registrando saldos positivos, que seguimos teniendo una mayor flujo de remesas o ingresos en dólares provenientes de nuestros conciudadanos radicados fuera del país, lo que ayuda a la economía de las familias beneficiadas y les da capacidad de consumo.

Que el gasto público ha disminuido, lo que favorece a las finanzas públicas al no registrar déficit, que no existe el riesgo de que la deuda pública crezca presionando a una devaluación de nuestra moneda.

Eso es en el terreno macroeconómico, pero en el terreno de la microeconomía, vemos que no crece el empleo, no ha crecido el consumo. La inversión públicase ha frenado y tampoco ha crecido la inversión privada interna, salvo la inversión que ha llegado a las región del Norte del país, más bien orientada a la industria manufacturar de exportación, que contribuye a la generación de empleos pero que no puede ser la solución de la economía en el largo plazo.

Esta situación obliga a que pensemos qué se requiere para que la economía del país tenga un giro a una ruta con mayor dinamismo y evitar el riesgo que caiga en la recensión. Primero lograr darle mayor certeza a las inversiones pero físicas, fundamentalmente las privadas que generen nuevos empleos y den fortaleza al mercado interno.

Dar certidumbre a la inversión en el sector energético, fundamentalmente destrabar el tema de los gasoductos de CFE para el suministro de gas natural a las regiones con potencial industrial y llegar a acuerdos con las inversión en exploración para Pemex, independientemente de que se mantengan otros proyectos que ha considerado la administración federal para la construcción de refinerías.

Liberar para la llegada de inversión privada extranjera en el área de exploración de petróleo en aguas profundas, donde México no tiene posibilidades de incursionar y porque ni se cuenta con la experiencia ni los recursos financieros. Esto permitiría una oxigenación para recuperar la confianza de calificadoras para Pemex y de esa manera tener mayores posibilidades de inversión al poder obtener recursos frescos.

* El autor es economista de profesión, fue presidente del Colegio Estatal de Economistas y vicepresidente del Colegio Nacional de Economistas.