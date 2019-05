La importancia y lo complejo de elegir a mi diputado(a)

En escasos días se llevará a cabo un histórico proceso electoral en Baja California y digo esto porque por primera vez podremos re-elegir tanto a diputados como presidencias municipales y porque el periodo de duración de esta gestión será de solo 2 años.

Creo que buena parte de nuestra comunidad está preparada, entiende la importancia y está acostumbrada a, de alguna manera, analizar las propuestas u ofertas electorales que nos presentan los partidos políticos y sus candidatos a gobernador y presidencias de nuestros 5 municipios. Además, por espacio de casi 2 meses somos expuestos a una buena y muchas veces exagerada propaganda publicitaria de todos y cada uno de estos; en todos los medios de comunicación, impresa, radio, televisión, carteleras y ahora de forma electrónica (redes sociales), donde nos presentan sus propuestas, planes de trabajo y visión. Y esto lo complementan con el trabajo de campo que hacen en las colonias y delegaciones de todo nuestro Estado.

Pero veo un escenario muy diferente cuando hablamos de cómo elegir a nuestro poder legislativo estatal. Es decir, a las y los diputados que corresponden a nuestro distrito electoral local, de acuerdo a la dirección manifestada en nuestra credencial de elector.

Recordemos que en nuestro estado contamos con 17 distritos electorales, de los cuales Tijuana tiene 8, más 1 que comparte con Tecate (del distrito 6 al distrito 14) y en cada uno tenemos 6 opciones para seleccionar la que más nos convenza (1 por partido político). O sea que tenemos que analizar los antecedentes, experiencia académica y profesional, capacidades, perfil del candidato suplente y el partido al que pertenecen al menos 6 personas; y si esto lo elevamos a nivel ciudad son 54 opciones a estudiar.

En mi caso me corresponde el distrito 10 y la verdad no tengo el gusto de conocer a ninguna de mis 6 opciones; sí identifico a cada uno de los partidos que las postulan, pero a la persona NO. Entonces, ¿cómo le hago para seleccionar a la o el mejor? Entré a la página del Instituto Estatal Electoral de Baja California (www.ieebc.mx) y no encontré información que describiera a cada uno de los candidatos de mi distrito, seguí buscando en otros sitios y sólo encontré los nombres y partidos que les corresponde, pero no una detallada descripción de la persona. Seguiré buscando e investigando hasta tener información que me permita hacer una decisión bien pensada o inteligente.

Pero, ¿por qué es importante la figura de diputado local?, ¿qué tanto sabemos como comunidad democrática sobre las funciones específicas del Congreso del Estado? Es importante recordar que son los responsables de analizar, auditar y, en su caso, autorizar todo el presupuesto del estado. Es decir, los ingresos y sus conceptos que recibirá el gobierno estatal y los gobiernos municipales, y en qué lo van a invertir, desde educación, seguridad, desarrollo social y económico, obra pública, entre muchos otros rubros.

Además, es su responsabilidad proponer nuevas leyes que vengan a proteger mejor los intereses de la población. Pero no sólo esto, sino que es nuestro REPRESENTANTE CIUDADANO y contrapeso natural al Poder Ejecutivo, o sea que la administración estatal en turno representada por el gobernador durante su gestión va actuando y proponiendo acciones, proyectos de toda índole y los más importantes, según las reglas y leyes, deben pasar y ser bien analizados por el Congreso del Estado para asegurar que sean en beneficio de la población y cuidando los intereses y las finanzas de nuestro estado.

Espero que con esta breve descripción nos anime a investigar y a tomar una mejor decisión, no está por demás recordar la importancia de cumplir con nuestro deber (y derecho) ciudadano de votar. ¡¡Ánimo!!











*El autor es Presidente del Consejo Coordinador Empresarial.