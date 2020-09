La importancia de respetar los tiempos electorales

Recientemente nuestro Estado ha sido noticia nacional por los desencuentros entre nuestro Gobernador y el Presidente Municipal de Tijuana, sin ahondar en el tema, hagamos una evaluación a conciencia sobre el tiempo que los ciudadanos tenemos que escuchar, desde las promesas de campaña “interna” lo remarco entre comillas porque, aunque el anuncio diga “Mensaje dirigido a miembros activos de tal partido”, la realidad es que todos en general tenemos que escucharlos, este año inician hasta el mes de diciembre y concluyen el 31 de enero, posteriormente, los 18 minutos diarios (por partido), en los principales medios de difusión de radio y televisión, como lo marca el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. Y durante ese lapso ¿qué sucede con el Gobierno en turno? Si bien nos va a los ciudadanos se “apresuran” a terminar obras para cumplir con tiempos y presupuestos, y muy probablemente, en la mayoría de los casos se encontrarán involucrados en “dimes y diretes” de todos sus oponentes de partido.

Esta administración tanto estatal como municipal, regidores, así como los Congresos locales, bien sabemos, será más corta, porque así se decidió en su momento, para poder empatar elecciones, reducir presupuestos, etc. Con la oportunidad de la reelección en todos los casos, excepto el de Gobernador, con la oportunidad de reelegirse. Quienes nos involucramos en temas políticos, aún sin formar parte de ningún partido, como es el caso de quienes integramos los organismos empresariales, sabemos lo complejo que es concretar proyectos de campaña cuando no se dedica el tiempo y el esfuerzo en ello, es por eso, que la atención en los temas prioritarios de las agendas de nuestros gobernantes debe ser enfocados en el cumplimiento de estos.

Señores y Señoras Diputados, atiendan a su Estado y sus prioridades, no es momento de pensar en una reelección, Señores y Señoras Secretarios, enfoquen sus energías en completar los programas establecidos y marcados en su plan de trabajo, no es momento de aspirar a otro cargo público. La mejor campaña que pueden hacer es la de hacer bien su trabajo, con personas capaces y cumplidas, los mismos ciudadanos les vamos a pedir que se queden, no será necesario hacer más campaña, aún están a tiempo de enfocarse, no se pierdan y nos pierdan en un proceso electoral anticipado, en el que, a los únicos que se perjudica es a nuestro estado y nuestros municipios, tenemos un rezago impresionante de temas que se han ido abandonando en el tiempo, si cada uno se motivara a completar uno, ¡el avance sería significativo!

Por parte del sector empresarial, continuamos ofreciendo nuestro apoyo, estamos convencidos que todos debemos ser aliados y nunca enemigos, el verdadero progreso viene de la mano entre quienes impulsan el desarrollo económico de la región y quienes encabezan las distintas áreas de nuestros gobiernos, tanto municipales como estatales.

Los invitamos a no adelantarse, a trabajar por Tijuana, ¡por Baja California!

*- El autor es presidente del Consejo Coordinador Empresarial.