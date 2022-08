La humanidad en peligro a causa de la cibernética

Coral Gables, Florida.- “L “El problema no es la cibernética, pero sí que ese sea un mundo sin Ley”... J.V.“La pandemia más peligrosa no es el coronavirus, sino la cibernética”… J.V.

He recibido 73 copias de la escena del infielder dominicano, de 23 años, Rodolfo Castro (Piratas), recogiendo su celular, mientras se levantaba de un slide. En la historia se leerá: “Sí, llevaba un celular en el bolsillo trasero del uniforme y se le cayó al campo”. Quizá Rodolfo proyectaba transmitir los juegos con su celular para millones de personas. ¿Por qué no?. Pero no es el único caso. Recientemente, antes de un juego, ví en un clubhouse a cierto bigleaguer enviando y recibiendo textos. Me dediqué a investigar y encontré que se comunicaba con un coach, que estaba en el mismo clubhouse, a unos 10 metros.

Otras: Asistí a una reunión familiar. Éramos nueve en la mesa del encantador restaurant, suculenta comida. Ocho de los nueve conversamos e hicimos chistes durante tres horas y media. El otro, un joven, no pronunció palabra alguna, porque todo el tiempo, las tres horas y media, estuvo ocupado tecleando su celular.

En España, un hombre de 22 años, asesinó a cuchilladas a cuatro personas de una misma familia y transmitió por celular, uno tras otro, cómo lo hacía con cada uno. Nadie, ni el mismo asesino, sabe por qué o para qué lo hizo.

Todos recibimos centenares de mensajes diarios, y no sabemos quién los manda, ni qué contienen, ni por qué nos los hacen llegar.

En cuanto a los autores que publican en las llamadas Redes Sociales, nosotros estudiamos periodismo durante muchos años, para tener que competir ahora con cualquier analfabeta que se atreve a escribir, sin saber distinguir siquiera, entre un sustantivo y un adjetivo. Se están autodestruyendo millones de cerebros en todo el mundo.

Es la generación de abuelos sin nietos, porque perdimos la competencia con la cibernética, que nos ha desnietizado por completo. ¿Cuál abuelo puede darse el gusto hoy día de hablar y reír con sus nietos?

No hay tregua posible ni luz en el futuro. Lo que hay es el grave peligro de que la gente más nunca se hable directamente, sino a través de la tecnología moderna. Ésto, amigos míos, es lo más negativo sufrido por la humanidad desde la II Guerra Mundial.

A través de la historia, hemos utilizado bien y mal, tanto el teatro, como la radio, la televisión, el internet, las redes sociales y la cibernética. Y hemos sobrevivido. El problema es que ahora el enemigo en tan grande y peligroso, como eso, como una horrible pandemia. Gracias a la vida que me ha dado tanto, incluso un lector como tú.