La frontera y el coronavirus

Hasta hoy los cruces fronterizos entre México y Estados Unidos no se han restringido, en pocas palabras no se ha cerrado la frontera a consecuencia de la pandemia del Coronavirus o Covid 19.

Sin embargo, es muy probable que las autoridades de salud del vecino país estén analizando los posibles riesgos por la entrada de personas infectadas de Covid 19 por su frontera Sur. Incluso, estaba leyendo una nota periodística en la que el comisionado interino de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP por sus siglas en inglés), Mark Morgan, decía que la frontera con México representa una amenaza real de salud para Estados Unidos.

Claro que están trabajando con las autoridades sanitarias estadounidenses y los proveedores de atención de salud, como afirma Morgan y con el Centro de Control de Enfermedades.

En la Ciudad de México, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard ha declarado que no ha tenido ningún contacto con autoridades de Estados Unidos con este tema y agrega “vamos a esperar qué decisiones tomamos nosotros y cuáles ellos”.

¿Cuántas personas viven en ciudades fronterizas y trabajan en Estados Unidos? Miles, cruzan diariamente a pie o en carro, diariamente, también hay quienes viven en ciudades fronterizas estadounidenses y cruzan diariamente a México para trabajar de este lado. Si el gobierno de Trump decide poner restricciones a los cruces fronterizos a su país, las filas serán más largas y lentas, muchos perderán sus empleos.

También hay niños, adolescentes y jóvenes que cruzan a diario para ir a una escuela al otro lado, desde kínder a universidad. Por cierto, algunas universidades ya han decidido dar las clases a distancia por Internet para evitar asistencia grupal en aulas, poco a poco todos los niveles tendrán que hacer lo mismo. En México la UNAM ya está tomando medidas, mientras que en Baja California la UABC, el Cetys Universidad, la Ibero, el CUT y otras instituciones de educación superior no han tomado medidas.

Por lo pronto cientos de familias ya llenaron sus casas de papel higiénico, toallas desechables, Cloralex y cuanto producto de limpieza existe en el mercado, vimos a la gente arrebatándose los paquetes de agua, de papel, en la Walmart, Costco y demás tiendas departamentales y supermercados.

Abrazos no balazos dice Andrés Manuel López Obrador y su gobierno ha dicho que México va a recibir todos los vuelos posibles procedentes de Europa, ya que Trump suspendió a partir de este viernes el arribo de aviones que volaron desde Europa.

El embajador de Estados Unidos en México, Christopher Landau hizo un comentario que pronostica un posible cierre de la frontera Sur estadounidense al advertir ante algunos diputados del grupo de amistad México-Estados Unidos, de la Cámara de Diputados que “para ambos países no nos conviene tener fronteras completamente abiertas y ojalá eso podamos encontrar y colaborar de forma muy estrecha, porque en cuestiones de saludo no les importa el partido político ni las fronteras, tenemos que realmente estar en so de forma conjunta”. El Covid 19 podría cerrar la frontera con perjuicios para las ciudades fronterizas de ambos países.

