La disputa por Morena

En los próximos días el ambiente político se pondrá al rojo vivo en todo el país, pues la elección interna por la dirigencia nacional en Morena tendrá alcances para la elección del 2024. Ya se observan ataques de todos contra todos, no es una nimiedad lo que se está jugando, de tal forma que el grupo que gane la presidencia de este movimiento tendrá el camino allanado para poder elegir el candidato que seguramente sería el próximo presidente de México. Hay que recordar que Morena está constituido, cuando menos las cúpulas, por personajes de dudosa reputación que mutaron del PRI, del PAN y de otros partidos. Todos tienen historia, aunque muchos pretendan esconder su pasado, la realidad los alcanza y los señala, por ser personajes moralmente reprobados.

Este Movimiento por la Regeneración Nacional se conformó por grupos y tribus muy heterogéneas que en su memoria ancestral guardan un resentimiento en contra del liberalismo económico y recientemente del neoliberalismo, cuya ideología dista mucho de ser demócrata. En ese contexto, hasta ahora no se han podido poner de acuerdo las distintas corrientes y grupos. Por ello, la lucha por la dirigencia de Morena se ha tornado más encarnizada y se encuentran luchando en una guerra campal de todos contra todos. Se les vino el tiempo encima y no han podido organizar su partido al nivel que lo tuvieron en su momento el PRI y EL PAN. Los principios ideológicos y el programa de acción no han sido difundidos correctamente. Únicamente se habla de la 4T, pero la mayoría de la población no tiene ni idea qué significa eso. Si esto ocurre a nivel central se imagina usted lo que ocurre en los estados de la república.

La lucha intestina por lograr el control del partido en los estados ha estado desorganizada ante la falta de liderazgos, de un personaje con arrastre, un líder que pudiera conducir los destinos de este partido y del país. La carencia de cuadros preparados es evidente en el país y en los estados, no se diga en Baja California. Al poder han arribado personas sin preparación y experiencia, que se dicen conocedoras de la problemática que enfrenta la sociedad, pero al momento de gobernar no saben cómo hacerlo y ponen de manifiesto que lo único que buscan es el enriquecimiento de ellos y sus respectivos grupos. En Baja California como en el resto de los estados, según lo que se divulga en los medios, arribaron a Morena grupos de personas consideradas con mucho dinero, calificados de “Fifis” que desplazaron a una base importante de líderes de colonias que constituyó la base que le dio el triunfo a Andrés Manuel López Obrador.

De facto Morena se convirtió en un partido de clase e incurrieron en errores que antes le criticaron al PRI y al PAN. Tan se parecen en la práctica que están intentando concentrar todo el poder en un solo hombre, que en lugar de ser un demócrata se ha convertido en un autócrata. Morena se refleja en el espejo del PRI, morena es el PRI de la época del partido hegemónico, del partido único, de un solo hombre. Inició como un movimiento social sin estructura, sin organizaciones de base como antes los tuvo el PRI y el PAN. Comenzará de la nada pensando que con el nombre del presidente la gente volverá a votar por Morena. Lo cierto es que el espontaneísmo de las masas y el hartazgo de la sociedad les dio la victoria. En la elección del próximo año enfrentará el primer reto sin el nombre en la boleta de López Obrador. El peor enemigo de morena es morena, debe despejar sus fantasías de lograr carro completo, la gente ya despertó, ya se dio cuenta que el paraíso terrenal prometido terminó con la esperanza de un México mejor. Morena se convirtió en aquello que siempre criticó. Y el credo rezado desde el púlpito de la pureza se desmoronó para convertirse en traición, robo y mentira.

*- El autor es economista egresado de la UABC.