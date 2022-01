La cuarta ola

Las malas noticias son que prácticamente nadie se salvará de contagiarse con la variante Ómicron, que de nuevo los de alto riesgo serán los de la tercera edad, también que lo más probable es que veamos subir más la ola en Tijuana. Las buenas son que se han aprobado dos medicamentos que aunados a la vacuna reducen mucho más el riesgo a hospitalizarse. Al suceder una ola con características muy semejantes en Sudáfrica e Inglaterra, se espera lo mismo en Estados Unidos, pudiendo tener una grave crisis hospitalaria esta misma semana, acá también si no la desaceleramos.

Yo observo que claramente podemos hablar de una cuarta ola, que entre nosotros apenas inicia, mientras que en Sudáfrica e Inglaterra parece ya pasaron lo peor. Es un asunto de una diferencia de uno a tres meses el momento máximo del pico de contagiados por día, para nosotros está por llegar. La vacuna ha hecho la diferencia, sin embargo, calculo que mínimo una de cada diez personas se niega a vacunarse.

Pero la vacuna no evitará nos contagiemos del Ómicron, por lo que es muy importante aislarse al tener cualquier cuadro gripal, hay que cuidar al prójimo. Si hay un adulto mayor o una persona con alta vulnerabilidad en casa se debe considerar aislarlo en algún lugar ventilado, todos en casa con cubrebocas al acercarse a ellos. La tentación a contagiarse será mayor entre los jóvenes sabiendo no pasará de un cuadro gripal, harán reuniones sabiendo muy posiblemente se contagiarán. Como en el siglo pasado, cuando un infectado de sarampión llegaba tosiendo a una fiesta infantil la mayoría se contagiaba. Los adultos no vacunados en México no son tan frecuentes como en Estados Unidos, sin embargo son muchos.

Es increíble la negación de las evidencias estadísticas sobre quién llega a entubarse, no creerle a la medicina es no creerle a la ciencia, es vivir con pensamiento mágico. Su no obligatoriedad oficial se empieza a resolver con la prohibición a participar en ciertas actividades a los no vacunados. Argumentan que se violan sus derechos individuales o principios religiosos, si se contagian y salen sin complicaciones, incrementará la creencia que los llevó a no vacunarse. Interesante será escuchar a las autoridades de salud cuando nos digan qué plan hay para los dos nuevos medicamentos para Covid-19.

El presidente ya anunció invertirán en suficiente abasto, pero puede tardar semanas en llegar a los contagiados con riesgo mayor. Por ello es crucial aguantar los últimos días, seguir las normas sanitarias y evitar reuniones o aglomeraciones. Si todo sale bien, al final Ómicron resolverá mucho de la pandemia al dominar sobre el resto de las variables existentes y poder controlarse mucho mejor. Eso esperamos, ver para creer.

* El autor es siquiatra y ejerce en Tijuana.