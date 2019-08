La carta de Cy Young para jóvenes pitchers

Coral Gables, Florida. (VIP WIRE)-

“El buen pitcheo es poner la pelota tan lejos que no la alcance el bateador, pero tan cerca que el umpire la sentencie strike”… Sandy Koufax.-



Mis apreciados jovencitos modernos lanzadores: Seguramente esperan mis consejos para hacerse lanzadores y para permanecer largo tiempo en las Mayores. Pero todo depende de las facultades naturales de cada quien.



Un buen brazo, deseos de triunfar y tirar strikes son la mejor combinación.

Hay que cuidar el brazo, las piernas y el sistema respiratorio. Troten todo lo que puedan, eso hace fuertes las piernas y amplios los pulmones. Y después de los juegos, mucho hielo en el brazo. Aun cuando ahora, con los trainers tan bien preparados y los médicos, cuentan Uds. con una ayuda tremenda.



En mi época, 1893-1911, durante 22 temporadas, aparte del hielo, solo me daban un masajito con aguardiente o algo parecido. Pero sí creo que nací con especial fortaleza en el brazo. Fui un niño campesino, de Gilmore, Ohio, alimentado con productos directos del campo y acostumbrado a correr por las sabanas todos los días.



No traten de imitar a nadie, ni siquiera a mí. Cada uno de Uds. tiene sus habilidades y sobre ellas tienen que trabajar. Hoy día también hay extraordinarios entrenadores, muy bien preparados.



Me recuerdan porque gané 511 juegos, 94 más que quien me sigue, Walter Johnson. Tiré tres veces sin hit. Ya sé que son muchas victorias, pero también perdí en 315 oportunidades, por lo que soy el más ganador y el más derrotado de los pitchers en el Hall de la Fama. También me gusta mi efectividad, 2.63. Bueno, abrí 815 juegos y tiré completos 749. Era un insulto cuando sacaban a uno antes de terminarlo todo.



17 veces gané 20 o más juegos en una campaña y en cuatro, 30 o más, incluso 36 en 1892. Pero la temporada que más me gustó fue la de 1901, cuando terminé con 33-10, 1.62.



Y les digo la verdad, creo que ante los bateadores de hoy día, tan superados, tan bien preparados, yo no hubiera logrado esos números. Habría sido un buen lanzador, pero no tanto.



Position: Pitcher

Un abrazo. Buena suerte. Cy Young.

-o-o-o-o-

RETAZOS.- Los Rojos esperaban mucho del dominicano capitaleño y novato, Arístides Aquino, pero no que en nueve juegos sacara siete jonrones, uno de ellos en Wrigley Field, de 452 pies, y tampoco imaginaron que iba tener promedio al bate de 454.

Aquino, de 25 años, quien juega en el right field, fue subido cuando en Cincinnati salieron de Yasiel Puig… ** Shohei Ohtani (Angelinos), quien no lanzará en esta temporada, comenzó a tirar pelotas, en preparación para 2020… ** SABR, la Society for American Baseball Research, presentará en octubre una serie de conferencias acerca de las damas en la historia del beisbol. Será en Phoenix, con motivo de inaugurarse allá la Arizona Fall League…



