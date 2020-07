La avaricia tiene un precio

Cuando en Estados Unidos se registraba la ola más fuerte de contagios por coronavirus, las Ligas Mayores decidieron poner en marcha su temporada 2020.

Cierto, hicieron ajustes, acortaron la campaña, pero la mayoría de peloteros decidió arriesgarse en la pandemia, que dejar de ganar los millonarios salarios que tienen.

Ya se empiezan a ver los resultados de la decisión, apresurada, según nosotros, a pesar de que en los estadios están jugando sin público en las gradas.

Suspendieron, iniciando la semana, el partido de Yankees de Nueva York y Filadelfia.

Y es que los Marlins de Florida reportaron a 14 contagiados de coronavirus, luego de jugar en la casa de los Filis.

Son 12 peloteros y 2 coaches de Filadelfia los que dieron positivo en las pruebas para detectar el coronavirus.

Ante estos primeros indicios de lo que pudiera resultar la temporada, el comisionado de las Ligas Mayores programó una reunión con los propietarios de equipos y el sindicato de peloteros.

Entre los acuerdos que se hicieron antes de iniciar la campaña, concedieron al comisionado Rob Manfred facultades para suspender la temporada por situaciones como estas.

Así las cosas, el presidente de Estados Unidos no podrá cumplir su amenaza de no asistir al estadio de los Yankees, donde estaba programado que lanzara la primera bola.

No asistiría si los peloteros siguen poniéndose de rodillas cuando entonan el himno nacional gringo, como protesta por el racismo en ese país, el que promueve el mandatario en todos sus discursos, a pesar de que busca la reelección.

Una opinión, que nadie tomará en cuenta, es que la temporada nunca debieron iniciarla y aguantar hasta que terminara la contingencia sanitaria.

Algo similar pudiera suceder con el basquetbol profesional de la NBA, más por la forma en que jugarán lo que falta de la temporada.

No hay que ir muy lejos, en México, el chútale es el único circuito profesional que volvió a la actividad y ya tuvo sus primeros casos de contagios por coronavirus.

Si siguen así las cosas, sin que la gente haga caso de las indicaciones de las autoridades sanitarias, lo mismo pudiera suceder con otras temporadas de deporte de paga.

Aunque con menos equipos, en septiembre está anunciada la apertura de la campaña de la Liga Nacional de Basquetbol Profesional, con franquicia de un equipo de Baja California, los Soles de Mexicali.

En el estado, hay dos equipos que participarán en el Circuito de Baloncesto del Pacífico, Lobos de Ensenada y Tijuana, que nunca debutaron en la campaña de ABA.

La ciudad que atrapó el sol y que no quiere dejarlo ir, Mexicali, también tiene equipo en la Liga Mexicana del Pacífico, que anuncia, tentativamente, el mes de octubre para abrir hostilidades.

No hay cambios, por ahora, Mexicali es la ciudad de Baja California con el mayor número de casos positivos al coronavirus, pero ya está muy cerca Ensenada.

Si no cambiaron los planes, la mañana del martes, se hizo la entrega oficial de las obras que se realizaron en los campos de la Liga de Softbol de Egresados Universitarios, un ejemplo a seguir por todas las organizaciones deportivas.

Un trabajo que realizaron las directivas que encabezaron Jorge Richard, Luis Saaib y René Campos, pero que toca a la gestión de Gustavo López Estrada hacer realidad el proyecto.

Ya no tenemos más espacio para los Apuntes, que hasta aquí los dejamos… por hoy, y no está de más recomendar que atiendan las indicaciones de las autoridades sanitarias, que se queden en casa, si salen, mínimo usen cubreboca, que no es ningún sacrificio.