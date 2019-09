La aplicación ‘BilletesMx’

Todas aquellas personas que tienen discapacidad visual cuentan con más obstáculos de los usuales para trasladarse y llegar a un lugar determinado, además de que pueden llegar a tener problemas de interacción con otras personas.

Según cifras de la Organización Mundial de la Salud (OMS) existen en el mundo aproximadamente 285 millones de personas cuentan con alguna discapacidad visual; existen empresas que han adaptado sus productos en torno a las necesidades de los invidentes con el objetivo de hacer menos complicada la manera en que estas personas se relaciona con su entorno, también se han adoptado con el fin de beneficiar a estas personas la creación de apps que permitan facilitar procesos de interacción.

Actualmente existes diversos tipos de apps: tenemos las que permiten traducir a voz lo que está en la pantalla, menú y redes sociales, es de gran utilidad para la relación con el teléfono; también alarma, mensajería, calendario, agenda, correo, Internet, ubicación, apps y ajustes que permiten mejorar la navegación en el Smartphone; leer ya no representará un problema debido a que una aplicación permite traducir textos en audio; y existe otra muy importante con esta app contabilizar el dinero ya no será una tarea difícil, ya que con ayuda de la cámara que permite ver de qué cantidad son los billetes o monedas que se entrega y se recibe.

En días pasados se publicó con bombos y platillos, en los diversos medios nacionales que: “Banco de México (Banxico) presentó la aplicación “Billetes MX”, y referían que la app servía para detectar billetes falsos, ya que ayudaría a las personas a verificar los elementos de seguridad y características de los billetes en circulación.

El gobernador de Banxico, Alejandro Díaz de León Carrillo explicó que dicha aplicación disponible para Android, al escanear los nuevos billetes de la familia G, de 500 y 200 pesos comienzan a moverse en la pantalla del teléfono; “En cada nueva familia de billetes, el Banco de México incluye criterios de vanguardia en el uso de materiales y elementos de seguridad, identificación, funcionalidad y durabilidad. Ello, dificulta la falsificación de los billetes, aumenta su ciclo de vida útil y facilita su utilización por todo tipo de usuarios, incluyendo débiles visuales y ciegos”

La verdad es que la forma como se explico es una farsa, la app no cuenta con una aplicación para ciegos; se escanea los billetes de 200 y 500 de generación “G” con el teléfono y comienza a moverse imágenes en la pantalla pero no como detección de falsedad, ya que si se realiza lo mismo pero con una copia simple también tiene el mismo efecto; si existe otro modo en la misma app que señala y magnifica las medidas de seguridad, que creo que esa si vale la pena conocer.

Si esta aplicación es meramente para entretener y no cumple con una función de verificación de autenticidad, una pregunta básica seria ¿para que la hicieron?, solo para gastar el dinero, lo cual no es congruente con el plan nacional de austeridad.











* El autor es Coordinador del Área Pericial de Instituto INJUS.