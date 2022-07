La Transformación de Cuarta

En nuestro estado el desempeño del gobierno de Bonilla fue patético, retrocedimos en seguridad pública, en inversión, en estado de derecho, en obra pública, en calidad educativa, en el sector salud; la suma del daño fue enorme, afortunadamente solo estuvo dos años, mire que hubo 21 diputados lamebotas que cometieron un fraude a la constitución, muchos de ellos en posiciones clave en el actual gabinete estatal.

López Obrador describió a Bonilla como el mejor gobernador en la historia de nuestro estado, sabiendo que fue desastroso, situación similar se sostiene cuando políticos oportunistas de nuestro estado se refieren al presidente como el mejor en la historia de nuestro país, sabedores de que es el responsable directo de un gobierno desastroso para el país y su gente, no hay un solo rubro que demuestre lo contrario.

En tres años y medio hay más muertos que los registrados en el sexenio del archienemigo Calderón; lo acaba de decir el Jesuita Javier Pato Avila, “Los abrazos ya no alcanzan para cubrir los balazos”, lo mismo sucede en Ensenada y en Tijuana que en el resto del país; amenazar y estigmatizar empresarios, tal y como lo hizo el remedo de Bonilla, no ha tenido mas efecto que al día de hoy la inversión sea casi 20% menor de lo que era en el 2018, mientras que la estupidez de haber disminuido la edad de jubilación en CFE y sus empresas, produjo un incremento del 17% en el pasivo contingente de las pensiones que el gobierno debe pagar, esto es, menos inversión y más deuda, la formula perfecta para el fracaso.

La cancelación del NAICM fue una completa estupidez, López Obrador quiso dar un golpe político y lo que logró fue un efecto devastador en la confianza del país, una acción que le costó al país la cancelación de una obra de infraestructura de gran impacto fue sustituida por un aeropuerto que el día de hoy no recibe más de 7 vuelos diarios; por cierto, en Mexicali el haber tenido políticos que no tuvieron los pantalones de defender a nuestra gente y no contradecir al presidente permitieron una consulta patito para cancelar el proyecto de inversión económica más importante en la historia de nuestro estado.

El desabasto en medicamentos por la cancelación del Seguro Popular es responsable directo de la muerte de miles de mexicanos que no pudieron ser atendidos, como lo fue el manejo de la pandemia, casi 700 mil muertos en exceso por la soberbia de no aceptar el mal manejo de la estrategia anti Covid. Durante 10 años Estados Unidos registró el menor número de migrantes mexicanos detenidos en ese país por haber entrado ilegalmente, este año por vez primera en este lapso, producto de la violencia y la pobreza generada por el actual gobierno no obstante las políticas de entregar dinero a millones de mexicanos nuevamente miles huyen de nuestro país, una tragedia no vista en mucho tiempo que se materializa en los mexicanos muertos recientemente en una caja Tráiler en San Antonio Texas.

Dos Bocas pasará a la historia como ejemplo de lo que un gobierno no debe realizar; la destrucción de la economía nacional requerirá de años para su recuperación; lástima el peor gobierno en el peor momento. Lo dicho antes; una transformación de cuarta.