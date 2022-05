La Sabana, productora de valiosos bigleaguers

Coral Gables, Florida (VIP-WIRE).Tener amante es pecado, y por eso Dios lo castiga con dos suegras...

Ahora, a mi edad tener amante no es pecado, sino mentira…

Los viejos tenemos más citas médicas que amorosas…

No es que quiera burlarme de mi vejez, sólo trato de adelantarme a los malvados del bullying… -o-o-o** Los Indios, muy atareados por el cambio de nombre, no han tenido tiempo de vacunarse. El mánager, Terry Francona dio positivo en coronavirus y el coach que lo iba a sustituir, DeMarlo Hale, también, igual que otros coaches. No pudieron jugar el miércoles con los Medias Blancas. Ayer tenían el día libre y se dudaba que jugaran hoy en Minnesota. Primer juego del año víctima del Covid-19. En 2021 pospusieron nueve y 45 en 2020…** Al anunciarse que los Royals esperan a Maikel García, el acucioso compañero periodista, barquisimetano, Daniel Rojas R. se preguntó, “¿cuántos bigleaguer por habitante habrá tenido La Sabana?”. Encontró que la población de ese sector del Litoral es de tres mil 500 personas, y con Ronald Acuña, van unos 12 grandeligas de allá, uno por cada 292 habitantes...

** El zuliano de Santa Bárbara, Gerardo Parra, va a ser uno de los ejecutivos más notables. Acaba de retirarse a los 35 años de edad, tras 12 como outfielder. Y rápidamente, los Nationals lo nombraron asistente del gerente-general. Gerardo fue un notable motivador de sus equipos… ** La velocidad de los lanzadores de hoy día, convierte a los juegos sin hits en rutina. El zurdo de los Angelinos, Reid Detmers, tiró no-hit frente a los Rays, en su aparición número 12 en Grandes Ligas. Es el más joven en lograr la hazaña (22 años), desde Aníbal Sánchez en 2006 (22 años)… ** A los culopisos de las redes insociales les parece mal hecho que tres peloteros de los Yankees, Anthony Rizzo, Aaron Judge y D.J. LeMahieu, vayan en su día libre, a ver un juego de hockey sobre hielo en Nueva York y se tomen una o dos cervezas. Y eso que el equipo, con ribetes de inalcanzable, va sobre record de 218… ¡Ah, bueno! Culopicoso, siempre es culopicoso… ** Para asegurarse la pelota de octubre, los Mets (21-11, líderes en la División) necesitan saludable a su mejor pitcher, Jacob deGrom, lesionado del homoplato derecho. Pero ya está lanzando a la distancia acostumbrada del home, 60 pies seis pulgadas. Los médicos y los trainers en Citi Field dicen llevarlo con toda calma. Consideran que después del Juego de Estrellas volverá a la rotación…

Gracias a la vida que me ha dado tanto, incluso un lector como tú.

ATENCIÓN.- El archivo de estas columnas en google si entras por “el deporte vuelve a unirnos”.