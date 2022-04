Ha llegado el día establecido para efectuar por primera vez en la historia de México una consulta para la Revocación de Mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador, donde con una sola pregunta en la boleta, deberán responder si debe permanecer el mandatario al frente de la Nación que representa o debe dejar el cargo.

Los votantes tendrán que contestar la pregunta: “¿Estás de acuerdo en que a Andrés Manuel López Obrador,

presidente de los Estados Unidos Mexicanos, se le revoque el mandato por pérdida de confianza o que siga en la Presidencia de la República hasta que termine su periodo?”.

Las respuestas son simples: Que se le revoque el mandato o Que siga en la Presidencia de la República.

Sin tener bola de cristal, se da por hecho que en la consulta de marras la mayoría votará por la permanencia de López Obrador en Palacio Nacional, entre otras razones porque su popularidad sigue siendo alta, ni la oposición ni sus imaginarios “adversarios” quienes quieren que se vaya y, quizá lo más significativo, es casi imposible que se logre el porcentaje del padrón electoral para hacer vinculatorios los resultados de la votación. Más que nada, tanto el Presidente como su partido Morena y sus satélites, buscan demostrar el músculo que tienen para conseguir la movilización de millones de seguidores, aunque hayan sido cuestionados por la promoción realizada por el mismo mandatario y todos los gobernadores, Secretarios de Estado tanto a nivel federal como estatal y, en un hecho inédito, hasta por la Guardia Nacional militar a través de su comandante, el general

Luis Rodríguez Bucio.

Se debe recordar también que el Instituto Nacional Electoral (INE), donde firma como presidente Lorenzo

Córdova Vianello, sacará adelante el ejercicio de revocación de mandato, pero aun así desde mañana, si no es que desde esta noche, empezará a recibir el “fuego enemigo” para cuestionar su labor y minar su existencia.

Así que por el momento la moneda está en el aire y cada quién decidirá si va o no a las urnas este día.

BAJAN…

La cosa no pasó a mayores, pero a punto estuvo de tocar el piso el Secretario de Seguridad Ciudadana de Baja California, Gilberto Landeros Briseño, luego de que la silla donde se encontraba sentado se tambaleara, amenazándolo con terminar en el suelo.

Esto ocurrió durante el banderazo de arranque nacional del Operativo de Semana Santa 2022, que se dio en Rosarito el jueves pasado, lo que puso en alerta a quienes se encontraban sentados en el podio, montado para este importante evento, que marcó este operativo a nivel nacional.

Más rápido que aprisa, asistentes de la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, se cercioraron de que la silla de la primera mandataria del Estado no sufriera igual revés, por aquello de los “osos”. Afortunadamente, Landeros Briseño no terminó en el piso, pero seguro se sacó un buen susto, pues parece ser que la silla que ocupó no era muy estable, ya que fue colocada de manera descuidada, casi al borde del templete, lo que ocasionó el incidente.

La más asustada sin duda, fue la alcaldesa Araceli Brown, quien en esos momentos se aventaba su “speech”, sobre las bondades que ofrece Rosarito, aunque es claro decir que ni el incidente logró pausar su arenga, aunque sí expresó un “¡Santo Dios!”, para luego continuar con su discurso.

A DESCANSAR LA JUSTICIA

Donde acaban de iniciar unas “mini vacaciones” es en el Poder Judicial del Estado, donde firma como presidente el magistrado Alejandro Isaac Fragozo López, porque por acuerdo del Consejo de la Judicatura, que también preside el mismo personaje, se decidió poner a descansar a la justicia del 12 al 17 de abril.

Para lograr este pequeño gran descanso de la justicia, se decidió tomar los días lunes 11, martes 12 y miércoles 13 como vacaciones, mientras que los días santos jueves 14 y viernes 15 son inhábiles. Aparte, claro, los sábados y domingos no se trabajan.

Hay quienes consideran que esta decisión es acertada porque “no hay nada” porque hasta los abogados salen de vacaciones.

Pero hay otros que señalan el enorme rezago que hay en los Juzgados Civiles, Familiares, Mercantiles e incluso en el sistema de justicia penal oral, donde las audiencias son programadas para efectuarse hasta seis meses después, como ocurrió apenas hace unas semanas, cuando el abogado de un imputado por homicidio no fue notificado oportunamente de la audiencia y se tuvo que diferir.

Al reprogramar la audiencia el “sistema” le dio nueva fecha hasta septiembre, pero el Juez de Control al ver la indignación y molestia de los familiares ante la lentitud de la justicia, se reprogramó para el mes de mayo. Por el momento la justicia de Baja California descansa.