Ni a David Letterman , Johnny Carson o Jay Leno alguna vez se les ocurrió un show como al del alcalde de Tecate, Darío Benítez, y su Nocturna con Darío.

Se trata de una especie de ejercicio informativo en formato ‘late show’ y programa de variedades conducido por el propio alcalde, que transmitirá los martes, y en el que predomina el llamado ‘cringe’, la pena ajena pues. Sin guión aparente, descoordinación, producción novata, constantes fallas técnicas y, sobre todo, un Alcalde limitado en carisma, cuadrado y con el poco sentido del humor de quien se toma a sí mismo demasiado en serio.

Llama la atención la tendencia de los gobernantes emanados de Morena por imitar la llamada mañanera del presidente AMLO. En BC, la gobernadora Marina del Pilar inició con sus Miércoles de Mañanera; la alcaldesa de Tijuana con su programa matutino Despierta la esperanza; Armando Ayala, de Ensenada, con Presidente en línea y la cachanilla Norma Bustamante con el programa 24/7. Y ahora, llega Tecate con un programa que, hay que reconocerlo, tiene su valor en originalidad. Pero La Nocturna padece de un serio problema, al menos en su primera edición.

El conductor, el alcalde Benítez, ejerce de juez y parte. Modera a la vez que representa, en una contradicción y conflicto de intereses obvios. Sin embargo, el horno no está para bollos. Habrá que ver cuanto es el costo de este ejercicio comunicativo para el municipio más endeudado del Estado, siempre limitado en recursos y poco crecimiento.

JUECES PARA ADOLESCENTES

Tras el nombramiento por parte del Congreso del Estado de Álvaro Castilla Gracia como nuevo mag ist rado unitario especializado en Justicia para Adolescentes, el Consejo de la Judicatura del Estado realiza el concurso para la designación de tres nuevos jueces especializados en Adolescentes del Poder Judicial del Estado. Se debe recordar que son quince años el periodo máximo para permanecer como jueces quienes asumieron el cargo a partir de 2007.

Así que el Consejo de la Judicatura realiza el concurso de oposición y son nueve aspirantes los que están en la recta final, puesto que cumplieron con todas las etapas, entre ellas los exámenes teórico y práctico. Por ese motivo, esta semana llegan a la etapa de entrevista con los Consejeros de la Judicatura, quienes los evaluarán vía zoom, por aquello de la pandemia.

Los cuatro primeros aspirantes que serán entrevistados mañana por videoconferencia son Mónica Ivonne Celvo Román, Erick Celaya Silva, Dora Iliana García Angulo y María Luisa García Serrano. Las siguientes entrevistas serán el miércoles, donde están apuntados los aspirantes Verónica Haydeé Jiménez Bakderas, Silvia Isabel Paniagua Castro, Reyna Rábago Lara, Maclovio Soto Arroyo y Margarita Wong Fong. Si el proceso sigue sin contratiempos, los nuevos jueces deberán iniciar sus labores el 1 de marzo próx i mo, a l ig ua l que el mag ist rado Cast i l la Gracia, quien ocupará la vacante que deje el actual magistrado Jorge Ignacio Pérez Castañeda porque al cumplir 70 años de edad le cantarán Las Golondrinas, puesto que la ley no permite togados del "séptimo piso".

CHOCOLATES

Con el decreto para regularizar autos “chocolate” por parte de la federación, se espera que sean más de 500 mil los vehículos que se puedan poner en regla en Baja California, lo que traería una importante cantidad de dinero a las ciudades para obras de bacheo, según informaron. En caso de que los 2 mil 500 pesos se queden en el Estado y se logre la regularización de 500 mil autos, el monto sería de 1 mil 250 millones de pesos. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, señaló que la propuesta para regularizar los autos de procedencia extranjera que están en algunos estados del País es para evitar que sean utilizados para cometer delitos, así como asegurar el patrimonio de ciudadanos que lo necesitan.

Esta es la segunda ocasión que se da una regularización de los famosos autos “chocolate”, ya que en el gobierno estatal de José Guadalupe Osuna Millán se realizó un programa similar, aunque en dicha ocasión el vehículo podía ser nacionalizado.

Lo interesante de esto es que luego del programa, el problema no se eliminó, por el contrario, creció mucho más, detonado por las “empresas” que venden cartones de “vehículo en proceso de nacionalización”, que si bien no el legal, parecía que estos cartones eran placas reales ya que las autoridades no los molestaban.

Luego de este proceso, a ver si el gobierno federal en verdad toma cartas en el asunto y erradica el problema, ya que si bien dichas acciones en este momento son necesarias, también es una realidad que vienen a afectar a los empresarios establecidos tanto de venta de vehículos usados como nuevos.