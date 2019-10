La Luz del Fin del Mundo. Dir. Casey Affleck

La escena inicial de La Luz del Fin del Mundo presenta a padre e hija, recostados dentro de una tienda de campaña. El padre (Casey Affleck) le cuenta a su hija preadolescente Rag (Anna Pniowsky) una versión en fábula sobre el Arca de Noé, que promete será protagonizada por una zorra muy fuerte y valiente. Conforme el relato avanza, Rag se percata que este ha sido secuestrado por el protagonista masculino, un zorro, y se queja con su padre al respecto. Él, sin darse cuenta cambió el enfoque del cuento lentamente, a pesar de haber prometido lo contrario. Además de su reclamo, la otra pregunta que hace Rag, con referencia a la supervivencia de todas las especies en pareja dentro del Arca, es reveladora. ¿Soy la única niña de mi especie?

El campamento nocturno no es una vacación. Padre e hija se encuentran ocultos en el bosque, donde sobreviven precariamente, comiendo frutos silvestres y tomando agua de río, y sobre todo evitando a toda costa el contacto con seres humanos. Es de suma importancia, además, que esos otros humanos, no vean o descubran que Rag es una niña.

La situación es una condición postapocalíptica, unos diez años atrás la población femenina del planeta fue aniquilada a causa de una pandemia. Al parecer, Rag es una, si no es que la única, sobreviviente.

Este escenario resulta muy familiar, al no ser tan distinto del mundo presentado en El Tiempo del Lobo (Michael Haneke, 2003) y La Carretera (John Hillcoat, 2009), aunque la particularidad en la trama parece más bien haber sido tomada del cómic Y The Last Man (Brian K. Vaughn y Pia Guerra, 2002-2008) en que un virus acaba con todos los hombres de la Tierra.

Parecería, a juzgar por algunas de las explicaciones que su padre le da a Rag sobre por qué el mundo se encuentra en desequilibrio (hombres enojados y tristes es una sobresimplificación), que Casey Affleck, como guionista y director (además de protagonista) intentara crear una autoapología, después de las acusaciones en su contra; mostrando un mundo en que ya no existen mujeres, donde es justamente él, el máximo protector del género femenino. Al hacer esto, precisamente como el padre de la película, Affleck convierte la narrativa, sobre la última esperanza femenina de la especie, en una historia del héroe que la escolta y protege de los demás “onvres” malvados. Por esta misma razón, el padre de Rag (Affleck presentándose a sí mismo de esa manera) es también una figura amorosa y cálida, mucho más cercana al personaje de Viggo Mortensen en Capitán Fantástico (Matt Ross, 2016) que al padre que éste mismo interpreta en La Carretera.

Affleck asegura haber escrito su guion previo a las acusaciones, pero eso es algo que nunca sabremos. Lo cierto es que varias de las escenas y situaciones generan una constante sensación de déjá vu (en las cintas mencionadas) y el ritmo letárgico es solamente elevado en esos momentos repetitivos.

En ocasiones Affleck incluso se toma su tiempo para expresar (o no) una sola palabra o frase, languideciendo frente a la cámara, que espera con paciencia (bajo su dirección) su pasmada interpretación dentro de una eterna toma.

Hay momentos de genuino terror, cada vez que nuevos hombres se acercan a ellos con claras intenciones de llevarse a Rag. La visión presentada podría también interpretarse como el mundo, visto desde el punto de vista femenino, donde en todo momento y lugar, todos los hombres no son más que depredadores listos para atacar.

Affleck en algún momento ha sido visto y acusado como uno de estos tantos depredadores. Sus declaraciones hablan de los valores con los que fue criado, enfatizando que son los mismos que respaldan al movimiento #MeToo, sin embargo las demandas en su contra fueron arregladas en su momento con pagos de cantidades no reveladas a favor de las demandantes y estos mismos sujetos a estrictos acuerdos de confidencialidad.

Sin duda el relato de la valiente zorra puede en ocasiones ser utilizado para hablar de un escurridizo zorro.

*El autor es editor y escritor en Sadhaka Studio.