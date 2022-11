La Educación como Estrategia y Palanca de Desarrollo en Baja California (Parte II)

Baja California y la Zona Metropolitana de Tijuana, que incluye a las ciudades de Tecate y Playas de Rosarito, es una región que se ha caracterizado por tener vitalidad económica derivada de una privilegiada ubicación geográfica; sin embargo, esta ventaja comparativa ya no es suficiente. Se tienen que desarrollar ventajas competitivas que permitan competir a nivel global por la atracción y retención de talento.

En 2015 se elaboró un Plan Estratégico Metropolitano para la Educación (PEME 2015-2035) que respondía a la inquietud del Consejo de Desarrollo Económico de Tijuana en materia educativa, en el marco de la actualización del Plan Estratégico Metropolitano (PEM) que incluye a las ciudades de Tijuana, Tecate y Playas de Rosarito. La “educación y el desarrollo de talento” debían quedar plasmados como eje estratégico del PEM por su importancia.

En la visión del Plan publicado se establecía que la zona metropolitana de Tijuana-Tecate-Playas de Rosarito (ZMTTR) es una metrópoli global que compite en el mundo sobre la base de conectividad y su contribución a las redes internacionales, a los flujos financieros, así como de bienes y servicios. Agrega que la zona metropolitana “se caracteriza por ser una comunidad líder, educada e innovadora”. Sin embargo, el PEM carecía de un eje estratégico para el impulso de la educación y la habilitación del talento.

El PEME 2015-2035 fue un diagnóstico técnico que tiene como objetivo hacer recomendaciones de política que permitan delinear estrategias a partir de las cuales se desarrollen proyectos específicos para el impulso del sector educativo y el desarrollo de talento. Sin talento, no se podrán desarrollar trabajos intensivos en conocimiento, de alta calidad y bien remunerados. El IMCO (Instituto Mexicano para la Competitividad) define la competitividad de una región como la capacidad para atraer y retener talento e inversiones. Sin talento no se pueden formar empresas innovadoras que busquen resolver problemas a través del descubrimiento y la tecnología. Si esto no ocurre, nuestra economía seguirá sufriendo las consecuencias, y la calidad de vida de la población seguirá disminuyendo.

El Plan Estratégico Metropolitano para la Educación 2015-2035 (PEME) surge de la inquietud y preocupación de los actores locales para que la ZMTTR sea una región capaz de competir en un mundo global. Para ello se hizo una revisión exhaustiva de mejores prácticas de políticas educativas en otras partes del mundo como Estados Unidos, países de la Unión Europea, países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, y algunos países asiáticos como Corea del Sur.

El PEME 2015-2035 establece seis objetivos con los cuales se pueden lograr los mejores resultados en corto, mediano y largo plazo:

Formación de talento en las áreas de ciencias, matemáticas, tecnología e ingenierías.

Desarrollo de habilidades en los estudiantes que complementen su formación académica.

Desarrollo de una “cultura de emprendimiento” entre los jóvenes universitarios.

Impulso a la adopción del idioma inglés en la población de la zona metropolitana.

Adopción y aplicación de las tecnologías de la información en la educación.

Impulso a un ecosistema de innovación en la ZMTTR.

Si tenemos que empezar por algunos de estos objetivos, estos deben ser el primero y el cuarto, por ser los habilitadores del resto: la formación de talento y la adopción del idioma inglés, los cuales permitirán seguir trabajando en la conformación de un ecosistema que permita acercarnos hacia una economía y una sociedad del conocimiento. En posteriores entregas explicaremos la importancia de cada uno de ellos.