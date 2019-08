La Cuarta Vía es el grupo que encabezará el ex alcalde de Mexicali Samuel Ramos Flores, quien ayer anduvo en Rosarito haciéndose acompañar de varios ex priistas para ponerse de acuerdo y presentar con bombos y platillos la creación de este grupo que, dice, se encargará de vigilar que el nuevo Gobierno estatal, y por supuesto los locales, cumplan con sus compromisos de campaña.

Ramos Flores ya había fundado un grupo al que denominó La Tercera Vía para formar una corriente crítica dentro del PRI, pero ahora ya aliado de Morena decidió como quien dice subirle un escalón y anunció la fundación de La Cuarta Vía.

El ex Alcalde cachanilla asegura que no se trata de ningún grupo de choque, pero estarán muy al pendiente de que se cumplan al pie de la letra los compromisos que los próximos gobernantes asumieron ante la ciudadanía, para jalar el voto.

En esta primera reunión, sostenida en el Hotel Rosarito, estuvieron el ex alcalde de esta ciudad Hugo Torres, Manuel Montenegro, ex mandamás de Ensenada; Ventura Campos, ex priista regidor por Mexicali, además de algunos líderes sindicales y otras personalidades.

Resistencias

Por cierto, también en Rosarito se reunieron hace unos días los integrantes de las “resistencias” de Baja California, encabezadas por Filiberto Sánchez Gurrola (a) “Don Fili”, uno de los principales promotores de tomas de casetas de peaje en la región.

En sus redes sociales “Don Fili” compartió fotografías de integrantes del grupo disfrutando del clima rosaritense.

De momento las “resistencias” no han podido volver al negocio de la toma de casetas, puesto que se han dado cuenta que las autoridades van en serio contra quienes impidan el cobro de peaje.

Magistrados

Donde parece que no le hallan la cuadratura al círculo es en el Consejo de la Judicatura del Estado, que preside el magistrado Salvador Juan Ortiz Morales, porque es hora que no han publicado el Reglamento del Haber de Retiro para los magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE).

Se debe recordar que por instrucción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ordenó al Congreso del Estado legislar para la creación de ese haber, lo que ya se hizo. Y se dio un plazo de 90 días al Consejo de la Judicatura para la elaboración del reglamento, plazo que vence el 1 de septiembre.

Solo que un pequeño detalle los tiene hechos bolas, porque la ley dice que el haber de retiro será el equivalente al salario de un juez, pero proporcional a los años de servicio.

Es decir, se tendría que tomar como base al magistrado que tiene más años en el cargo para darle el 100% y a medida que tengan menos tiempo el haber de retiro será menor.

Dicen los especialistas que el Consejo de la Judicatura debe reglamentar tomando en cuenta el periodo de duración en el cargo de magistrado.

Si dan a todos los togados el monto máximo del haber de retiro, los consejeros de la Judicatura César Holguín, Columba Amador Guillén, Salvador Ortiz Morales, Dora Iliana Angulo, Javier Mercado, Javier Baleón y Sonia Mireya Beltrán Almada podrían incurrir en responsabilidad patrimonial en perjuicio del patrimonio del estado.

Así que va a ser interesante echar un vistazo al Reglamento que elaboren y publiquen a más tardar el 1 de septiembre próximo.

De abogados

Tal como se comentó en este espacio, el Colegio de Abogados en el Ejercicio Libre de la Profesión tuvo cambio forzado de mesa directiva, puesto que se dio una desbandada de miembros, entre ellos el presidente Luis Ramón Valdez Salas.

La salida obedeció a que varios de los integrantes de esa agrupación empezaron a tener acercamientos con funcionarios del próximo gobierno, lo que no fue del agrado de muchos.

De esta manera, el lunes por la tarde se efectuó una sesión donde María Teresa Olivas Sillas fue electa como presidenta interina, donde ofreció tener un “colegio fuerte, de apoyo, pero sobre todo de inclusión y de integración ya que todavía queda mucha historia por hacer”.

Y es precisamente en esa frase de Olivas donde ven el “chanfle”, puesto que parece lo dijo en referencia a aquella coalición de AMLO de “Juntos Haremos Historia”.

Quienes acompañan a Olivas en la mesa directiva del colegio son Job Cortez Rodríguez como vicepresidente; Cristina Alonso, como secretaria, y Elías Flores Gallegos, como vocal.