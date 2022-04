La Carta desde El Más Allá: Jackie Róbinson para los peloteros negros

Mis queridos compañeros de la raza, que juegan beisbol…:

Les escribo hoy, porque ayer, día 10, hizo 75 años de cuando los Dodgers se atrevieron a anunciar que, después de más de medio Siglo de discriminación contra los negros, ellos me tendrían en su róster. Y este viernes 15, hará 75 años de mi primer juego con ese uniforme de Brooklyn.

Se imaginarán cómo me sentía entonces, al ser el primer negro en Grandes Ligas desde 1889, cuando Adrian (Cap) Anson, hizo establecer el veto de nuestra raza en el beisbol.

Y hoy día, desde esta celestial tranquilidad, disfruto de los éxitos de todo el mundo del beisbol, pero especialmente, como es natural, de los negros.

El líder jonronero de todos los tiempos, Barry Bonds, es negro, igual que quien lo sigue, Hank Aaron, y son negros cinco de los nueve con 600 o más cuadrangulares, además de esos dos, Willie Mays, Ken Griffey hijo y Sammy Sosa.

El campeón en efectividad, Bob Gibson, también es negro, y junto con él están en el Hall de la Fama de Cooperstown, lanzadores como León Day, Martín Dihigo, Ferguson Jenkins, Juan Marichal, Pedro Martínez, José de la Caridad Méndez, Leroy (Satchel) Paige, Mariano Rivera, Lee Smith.

El líder en robos, Rickey Hénderson, seguido por Lou Brock, Tim Raines y Willie Wilson. Cuatro negros. Siempre recuerdo con orgullo, lo que solía decir Pete Rose…:

“Para no ser negro, no corro tan mal las bases”. Además, en la actualidad hay docenas de valiosos negros, tanto en Grandes Ligas como en las menores. Por ejemplo, me llama la atención y me gusta ver jugar a Mookie Betts, extraordinario pelotero.

Y si se me ocurre hacer la lista de todos los negros notables en el beisbol, no habría espacio para su publicación. Ahora, considero que no hay en Grandes Ligas la cantidad de negros que deberían estar jugando. Es que nuestros muchachos prefieren hoy día deportes más fáciles, como el fútbol americano, el soccer o el basquetbol. Me siento satisfecho por haber sido el primero de nuestra raza en Grandes Liga en el Siglo XX. Pero los triunfos de ustedes han sido porque trabajaron para eso con entusiasmo y dedicación. Yo no tengo mérito alguno por tantos éxitos.

Sigamos adelante, pues, abriendo camino para los futuros negritos en la pelota Mayor.

¡Van bien, muchachos, van bien!

Bueno, espero verlos brillar mucho más. Hemos logrado lo que merecemos. El beisbol es grande y lo será más aún… Jackie.Gracias

