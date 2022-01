La Carta desde El Más Allá: De Miguel A. González para la Serie del Caribe

Mi muy querida Serie: Soy Miguel Ángel González. Espero me recuerdes, aún cuando el 21 de agosto hará ya 74 años, casi tres cuartos de Siglo, que, en La Habana, y en representación de Cuba, firmé el acuerdo para que te jugáramos cada año. Eric Del Valle firmó por Panamá, Jorge Córdoba por Puerto Rico, Sebastián Artiles, por Venezuela y por el Beisbol Organizado, George Trautman.

Me asombra, mi querida Serie, que te estén jugando igual que como se jugó la primera. Lo único que han hecho es aumentar, de cuatro a siete equipos, cuando Cuba acude finalmente.

Imagínate, a nosotros nos parecían muchos equipos, cuatro para seis días de acción. Ahora los siete, o los seis, tienen que jugar en los mismos seis días.

Tú, mi querida Serie, eres lo único del beisbol que no ha progresado en los últimos 74 años; y nada de progreso habrá mientras Juan Puello sea el máximo ejecutivo de la Confederación del Beisbol del Caribe y de México. Desde 1981, hace 41 años, se han sugerido cambios muy interesantes, como celebrar los encuentros en varias sedes, lo que llevaría tu fiesta de cada febrero a más de un país. Pero ni Puello ni sus adláteres oyen, o es que se hacen los sordos.

Aquí, en este Más Acá, donde lo sabemos todo, estamos enterado de que te has convertido en un mero negocio de televisión. Venden el espectáculo, como “The Caribbean Baseball World Series”.

Por eso considero que la autoridades internacionales del beisbol, deben investigarte, para que los terrestres se enteren.

Es una lástima que un espectáculo tan rimbombante como fuiste, se haya convertido en estos despojos que quedan de ti.

El consuelo, si es que puede serlo, es que todo el beisbol está en crisis.

Una de muchas pruebas son los Rays solicitando a Montreal para sede de 40 de sus 81 juegos de home club. El motivo es que, no obstante haber sido extraordinarios ganadores en los últimos años, en Tampa no suben de 10 espectadores por juego, lo que, lógicamente, es un fracaso. El equipo de Grandes Ligas que no venda, cuando menos, promedio de 20 mil boletos por juego, es un fracaso económico.

Lo ideal, por supuesto, es que seas la Serie del Caribe que mereces ser y que los Rays y todos en las Mayores vuelvan a ser lo exitoso que fueron.

De todas maneras, mi querida Serie, te deseo, lo mejor de lo mejor en este febrero dominicano y siempre.

Que Papa Dios ilumine, a quienes te organizan… Miguel Ángel.

