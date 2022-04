La Carta desde El Más Allá: De Alejo Peralta para el béisbol mexicano

Gente de mi querida industria, de mi adorado deporte, de mi preferido espectáculo…:

Hará 25 años el viernes próximo, ¡ya un cuarto de Siglo!, que vine a instalarme en este apacible y celestial lugar, que nosotros llamamos Más Acá y que ustedes llaman Más Allá.

Sigo apasionado por el beisbol, mucho más de como lo estuve durante mis casi 81 años de existencia. Debido a eso, a mi entrega a este maravilloso deporte, me he atrevido a prepararles estas letras.

No voy a entrar en detalles personales, porque no hace falta, no viene al caso, ni mi intención es acusar a alguien.

Lo que les recomiendo es que quieran al beisbol seriamente, porque si no, la gente se irá a otros de los muchos espectáculos que se ofrecen hoy día.

No le exijan al negocio más de lo que puede dar. Y estoy autorizado para sugerirles ésto, porque, por el beisbol puse varias veces en peligro económico a mis otras industrias, como aquella vez de la huelga de la ANABE. Fue cuando aporté todo lo que necesitaban otros equipos para sobrevivir. Y sobrevivieron.

Tenemos que cooperar con los demás equipos, porque uno solo no puede jugar. Es decir, el negocio es la Liga toda, no el club propio. Debe defenderse y debe ayudarse a la Liga entera. Así seremos cada vez más fuertes. Así se lo pido a la Liga Mexicana de Verano, a la Liga Mexicana del Pacífico y a todas las demás Ligas del país. Caballeros…: México es el único país del mundo donde se juega beisbol profesional de calidad todo el año. México puede pagar el espectáculo 12 meses al año. Pero, para eso, tienen que presentar pelota de altura, con los mejores rósters posibles y organizados sobre una armonía, una paz, que facilite la marcha de cada empresa y por ende de las Ligas íntegras.

El beisbol es el negocio más divertido en la historia de la humanidad, por eso exige la mayor atención, la más fuerte unión entre sus socios, las mejores intenciones de todos y cada uno.

Por favor, quieran y atiendan al beisbol como parte de la propia familia, porque ciertamente, cuando se está en esta empresa es algo muy distinto a cualquier otro negocio.

Si piensan así, si actúan así, seguro que tendremos en México los mejores resultados.

Desde éste Más Acá estaré pendiente, vigilante, de cuanto hagan por el bien del deporte, del espectáculo, del negocio.

Para todo el conglomerado, mis mejores deseos y la seguridad de que los quiero intensamente… Alejo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, incluso un lector como tú.

