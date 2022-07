¿Hemos normalizado la barbarie? La criminalidad se mide cuantitativa y cualitativamente. En México, numéricamente bien registrados, solamente los homicidios, por ello hablamos mucho del número de homicidios del día. Es un parámetro duro y contundente. Si se pudiera cuantificar la cantidad de secuestros, extorsiones, asaltos y ataques sería más aplastante. Hay otra dimensión cualitativa que evalúa la forma en que se agrede y su impacto psicológico social. La barbarie de la guerra adquiere sentido cuando pensamos que muchos individuos, digamos, buenos, se enfrentan y uno tiene que morir, la barbarie aparece. La condición humana implica una dosis de barbarie, basta ver lo más visto, las series y las películas son una sublimación de ése, casi instinto, que tiene todo humano. Cualquiera en una situación de peligro puede tornarse barbárico, como parte de un mecanismo de supervivencia. Muy distinta es la barbarie de la criminalidad, aquí es la pura expresión del cerebro de un individuo con muy pobre empatía. De moda está hablar de la barbarie como algo que ha colaborado al cambio y crecimiento cultural, ¿qué hubiera sido de la cultura occidental sin la barbarie romana contra los llamados bárbaros?, dicen. La barbarie de la criminalidad es de las policías. Mi opinión siempre ha sido que mientras los policías estén tan mal pagados y entrenados el mal ganará. Es una barbarie que deteriora la cultura, en esas estamos. Inevitablemente nos encontramos plagados de barbáricos sucesos en nuestra misma colonia, eso impacta en la conducta y el ánimo. Hay quien prefiere ya no saber las noticias, no es fácil enterarse todos los días de cuántos y cómo fueron asesinados. La tortura es un plus al homicidio, es la norma en nuestra criminalidad. Es una forma barbárica en su máxima expresión, es el complejo terreno mental llamado crueldad. Nos enteramos constantemente que apareció un cuerpo desmembrado, con señales de tortura y un escrito con dedicatoria. Hacer saber que los hicieron sufrir, dando señales e imágenes de las mayores barbaries que un psicópata puede ejecutar, sangrientas y vulgares. Estar expuesto a este tipo de sucesos es una condición muy grave, quedará chica cualquier propuesta de desarrollo que no ponga como condición necesaria el control en la seguridad. Hace mucho cambió el concepto de barbarie como algo ajeno o rural, el otro. Hay actos barbáricos en el mundo constantemente, distinta es la epidemia que padecemos en México. Más que sucesos aislados son cotidianos y grupales, en el siglo XIX se proponían tres etapas de la humanidad: el salvajismo, la barbarie y la civilización, nosotros estamos viviendo en las tres. Apostar a la educación, en el sentido pedagógico, como la única solución es históricamente erróneo.