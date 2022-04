La Amateur, siempre será la Amateur

Así titulamos unos Apuntes hace años, cuando hubo desbandada en la Liga Amateur de Béisbol de Tijuana, de peloteros que están acostumbrados a cobrar por jugar. En aquella ocasión, también apuntamos que por cada pelotero que emigraba, llegaban dos con igual o mejor nivel que el que se fue, ya que nos atrevemos a comentar que cuando los jugadores deciden participar en categoría Mayor, quieren hacerlo en la Liga Amateur.

No es el caso, pero no faltó quien dijera que el circuito colorado se hundiría al no participar Guerreros y San Ysidro Imprenta en la justa que dedican a Luis Alonso Mendoza e Israel Velázquez. Cierto, se fueron dos patrocinios, pero se quedaron la mayoría de los peloteros, ya que hubo quien abrió la cartera.

En esta edición de la competición, los equipos mejor armados son Leones y Chemys, fuertes candidatos para pelear por la corona.

Otros conjuntos también presentan caras nuevas y Cardenales, que se coronaron dos años seguidos y fueron subcampeones el torneo anterior, los desmantelaron.

El domingo nos dimos una vuelta por los campos de Otay, pasamos primero al Horacio Verdugo, por la torta y luego nos instalamos en el Ángel Camarena Romo, donde programaron el juego más atractivo, a nuestro juicio.

Y así fue, buen duelo en el diamante, con victoria de los Bulls a costillas de Leones, con llovizna en los últimos innings, que hizo correr a la Güera Cristina y Juanito Orozco.

Martín Carrasco comentó, de pasadita, que estuvo muy bueno el partido que Royals ganó a Academia González, en el Luis García y los Osos del Cetys Universidad quedaron como único equipo invicto, al pasar sobre Cardenales.

Por cierto, los Cardenales no han podido ganar en ninguna de las cuatro salidas que han tenido esta temporada.

Vaquero fueron mejores que Atléticos y Panadería Santa Cruz consiguió su segundo triunfo de la campaña al pasar sobre Venados, que decidieron tirar la toalla y retirarse del torneo.

Esa decisión la habían tomado luego del revés y nos los dijo Toño González, el softbolista de clase mundial, que era uno de los coachs y tenía que tomar turnos al bat cuando no se completaban, lo que era muy seguido.

Mientras veíamos las acciones en el diamante del Camarena Romo, escuchamos la algarabía del Salvador Sierra Vera, de la Liga Municipal y es que se habían coronado los Aztecas en la categoría Mayor.

Cuatro victorias en fila para los Aztecas, superando a la escuadra Caminos, que tenía la etiqueta de favoritos para coronarse. Con su cetro, Aztecas obtiene el derecho de ser base del seleccionado que representará a Tijuana Municipal en el Campeonato Estatal de Béisbol de Primera Fuerza.

Es el evento de la normatividad, de la pelota federada, que convoca la Asociación Estatal, cuyas ligas dieron su voto al paladín para un período más como presidente.

Mientras los directivos de los circuitos sigan temiendo a la ira del paladín, que dicta castigos a diestra y siniestra, por cualquier motivo, la pelota de Baja California seguirá hundida.

Ya no hay más espacio para los Apuntes, que hasta aquí llegan… por hoy, con las vacaciones de Semana Santa pudiera haber contagios del coronavirus, que no se ha ido, así que hay que seguir usando cubreboca y gel antibacterial, además de guardar la sana distancia.