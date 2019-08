La Academia Azteca. Parte 2

Tras el éxito que tuvo la primera generación de La Academia, al terminar dicha emisión la televisora quiso aprovechar los buenos niveles de audiencia para lanzar la segunda generación, pero segundas partes nunca fueron buenas.

A pesar de que hubo buenas voces, los participantes ya sabían cómo comportarse ante las cámaras y no tenían la naturalidad de los anteriores. Erika Alcocer de Tamaulipas fue la ganadora del primer lugar, su figura era llenita y tiempo después se sometió a una operación para bajar de peso y sigue delgada, pero no ha logrado tener éxitos musicales. En el 2018 participó en La Voz México y logró llegar a semifinales.

La tercera generación apareció en el 2004, también bajo la conducción de Alan Tacher y la producción de Eva Borja. El programa tuvo buena aceptación entre los televidentes, los jueces como Lolita Cortez y Arturo López Gavito se volvieron indispensables.

De esta edición salió uno de los cantantes más exitosos del momento, me refiero a Carlos Rivera, quien apenas contaba con 18 años. A pesar de varias producciones discográficas, fue hasta que ingresó a la obra musical El Rey León que su carrera empezó a despegar y ahora es de los artistas más exitosos, aunque a mí en lo particular se me hace que es un artista que no me proyecta nada, aunque reconozco que tiene buena voz. Participó como actor en la telenovela El hotel de los secretos y tiene presentaciones muy exitosas en México.

En esta temporada también participó el tijuanense Rycardo Hernández, quien no logró ser finalista, pero ha sido constante su participación en teatro en la CDMX, también ha sido conductor de televisión y actualmente lo vemos en la telenovela Betty en Nueva York que se transmite por Canal 9. También formó parte de esta generación la fallecida Hiromi.

Para el 2005, La Academia vuelve a ser el “fenómeno televisivo” logrando 40 puntos de rating, gracias a los pleitos de la concursante Jolette, quien no era nada talentosa, pero domingo a domingo, los televidentes (entre ellos yo) esperábamos el momento de su actuación.

En esta cuarta generación, los pleitos con Lolita Cortez son memorables, hasta la fecha hay infinidad de memes en redes sociales. La tapatía hizo que los niveles de audiencia se dispararan debido a sus malas presentaciones y nunca pudo dar una buena actuación. Ella sigue vigente como conductora de programa de moda y reality shows.

También la forma en que la jueza Lolita trataba a la cantante Ilse de Flans llamó mucho la atención.

De esta misma generación, conocimos una de las voces más taquilleras de nuestro país, y estoy hablando de Yuridia, quien sí tiene una gran carrera musical. Ventas millonarias de sus seis producciones lanzadas la hacen una cantante bastante programada en la radio. Recordemos que el ganador fue Erasmo Catarino, pero lamentablemente nunca pudo despegar.

También formó parte de esta generación Cynthia Rodríguez, que ha grabado un par de discos sin éxito, ha realizado telenovelas y actualmente es conductora de Azteca.

Colette, Samuel y Vince fueron finalistas de la quinta generación. El programa pasó sin pena ni gloria y los chicos mencionados siguen buscando oportunidades en teatro y con productores, pero no ha pasado nada más con ellos.

La próxima semana seguiremos con este tema de La Academia, muchas gracias por su espacio y recuerden siempre confiar en el tiempo. Regálenme un like en Facebook: Daniel de la Torre Comunicador y en

Instagram estoy como @baccodelatorre. Busquen también la lista de éxitos por Spotify.

*El autor es comunicador y director de Radio Media Escuela de Locución